Keysy Gordon denunció a través de las redes sociales la falta de beligerancia por parte de la policía sandinista en un caso de violencia contra la mujer que se registró hace una semana en contra de su hermana Shelsi Lee Gordon.

Keysi Gordon denunció que su hermana fue víctima de agresión por parte de su ex pareja quien la golpeó en la cara y con un martillo la agredió en la rodilla. “Esto no es algo que acostumbro hacer, impotencia de la falta de seriedad de las autoridades considero que es lo correcto, y no solo porque no se ha hecho justicia sino por las muchas mujeres que han pasado por lo mismo o que están pasando por esto y considero que así como mi hermana tiene que caminar la calle con su rostro en estas condiciones” reza parte de la denuncia que circula en redes sociales.

Esto no es algo que acostumbro hacer, pero debido a la impotencia de la falta de seriedad de las autoridades considero... Publicado por Keysy Gordon en Viernes, 21 de febrero de 2020

“El 15 de Febrero acompañe a mi hermana a su casa porque su ex pareja todavía se encontraba ahí cuando ya habían acordado que para ese día se tenía que ir de la casa y lo que temí, la razón por la cual la acompañe fue justo lo que paso, en cuanto llegamos observe que el estaba en el cuarto y ella se dirigió hacia él a preguntarle porque él no se había ido inmediatamente cerró la puerta quedando solo los 2, no había pasado ni un minuto cuando escuche un golpe en la puerta y le pregunté a ella q pasaba cuando ella contesto "el me golpeo" pedí que abriera la puerta y obviamente hizo caso omiso, a los pocos segundos los gritos de ella porque él la seguía golpeando por lo que tuve que pedir ayuda para romper la puerta del cuarto para poderla sacar. Al entrar la mire en el suelo, apenas la pude poner de pie para sacarla porque ya la había golpeado con un martillo en la rodilla izquierda y antes de poderla sacar el la golpeo en la cara rompiéndole la ceja izquierda” manifestó Keysy Gordon en redes sociales.

La denuncia fue interpuesta en la estación policial en Ciudad Sandino, sin embargo la policía se limitó a levantar la denuncia sin realizar ningún tipo de detención del ciudadano.

“Nos hemos presentado a la estación 10 de la policía cada día , desde el 15 de febrero hasta hoy y todos los días aseguran coordinarse con inteligencia para la respectiva detención, es la hora y ese tipo está en su trabajo como si nada, mientras mi hermana ni siquiera puede dormir en su propia casa porque el hombre la tiene amenazada de muerte, mis sobrinos sin poder ir a la escuela por el obvio temor que él se presente en la casa y se lleve a los niños así como invadió mi casa y sacó a su hijo a la fuerza” expresa la denuncia.

Además Keysy Gordon se quejó que la policía sandinista tenga tantos anuncios de prevención de la violencia contra la mujer, pero al momento de la denuncia no hacen efectivo su trabajo.

“¿No es posible que la policía nacional tenga tantos anuncios de cero tolerancia, ni una menos, y aun asi no toman las acciones necesarias. Hasta más patrullaje hay en las calles para salvaguardar disque a las mujeres y niños, y qué pasa con esas mujeres que se rehúsan a seguir con esto, que quieren terminar el ciclo de la violencia y en vez de recibir la ayuda debida recibe mentiras y promesas mientras el delincuente sigue suelto y ella y los niños presa en mi casa? cuestionó la mujer en redes sociales.