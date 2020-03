Denuncian mal estado de salud del preso politico José Santos Sánchez

11 a.m.

Ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos se presentaron los familiares del preso político José Santos Sánchez a dar a conocer la situación de salud en las que se encuentra el reo político actualmente en el sistema penitenciario Jorge Navarro y denunciaron que ha sido golpeado.

Según la abogada de la CPDH María Oviedo el reo político “presenta fuertes dolores de cabeza que pudieron ser causados por los culetazos propiciados por los oficiales” del régimen de Daniel Ortega al momento de su captura, “de igual manera presenta inflamaciones en la sien y en diversas ocasiones se ha desmayado” asegura Oviedo.

Así mismo mencionó que “las autoridades carcelarias no están cumpliendo con su deber de salvaguardar la vida de todos los internos”. La Doctora Oviedo aseguró que la jueza orteguista “Adela Cardoza ha girado dos órdenes de las cuales el sistema carcelario no ha acatado donde remiten al reo político José Santos Sánchez a medicina legal para que le hagan un reconocimiento médico y se pueda determinar su condición de salud” dijo la abogada. Por su parte la madre del reo político, denunció que no le pasan el medicamento que ellos le llevan al momento de las visitas y que cada vez que le permiten verlo ella lo observa mal de salud, por lo demandó la libertad de su hijo.

La doctora Oviedo informó que el 28 de enero de 2020 presentaron una carta a las autoridades donde expusieron la situación de José Santos, pero todavía no reciben respuesta para garantizar que le den la atención médica debida y agregó que “cualquier situación que ocurra con José Santos Sánchez es responsabilidad del sistema carcelario” enfatizó la defensora de la CPDH.

La situación de los presos políticos en Nicaragua es muy complicada por el trato inhumano que brindan las autoridades del sistema penitenciario en los diversos centros carcelarios en el país.