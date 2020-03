Walmart aclara que no están despidiendo a nadie

Tras la protesta realizada por promotores de diferentes empresas de marcas que ofrecen los super mercados en Nicaragua el Gerente corporativo de Walmart Richard Lugo Chamorro, aclaró a los medios de comunicación que “nosotros no estamos despidiendo a nadie más bien estamos contratando a 850 personas mencionó el Gerente corporativo.

“Las marcas pueden contratar a los promotores y display para que trabajen en supermercados y Walmart como mencioné no se están tocando, la promotoría eficiente solo va afectar lo que es Maxi Palí y Palí, en Maxi Palí y Palí se les va asignar a esto nuevos asociados una góndola se van a encargar que todas las marcas no tenga hueco de producto” aseguró el ejecutivo. Así mismo aclaró que las personas que realizaron esta protesta en las afueras de la empresa no son trabajadores de Walmart, sino que son contratados por terceros, “no sabemos quiénes son, tengo entendido que son display y promotores de otras empresas o sea trabajan para otras empresas no para Walmart” agregó Richard Lugo.

Al mismo tiempo aprovechó para invitar a estas personas a participar en las ferias de trabajo que están realizando “que participen de las 11 ferias que estamos realizando en Nicaragua para lograr la contratación de este nuevo personal que pasará a ser familia Walmart” dijo Lugo. En horas del mediodía diferentes personas realizaron una protesta en las afueras del edificio Cobirsa en Managua en contra de la empresa transnacional Walmart en la que argumentaban que dicha empresa pretendía correrlos y contratar a su propio personal, ante estas especulaciones el Gerente corporativo Richard Lugo Chamorro aclaró que ellos no están corriendo a nadie.