Margine Blandón, madre del reo político Jaime Navarrete pide a la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua que respeten la vida de su hijo, esto tras conocer hoy que Navarrete se encuentra delicado de salud por una golpiza que recibió de un custodio del sistema penitenciario Jorge Navarro conocido como La Modelo.

“Hoy por la mañana recibí noticias de familiares, mi hijo está mal de salud y un oficial de apellido Matus lo golpeó, para abuso es mucho, necesito ayuda, necesito pedir justicia no es justo lo que hacen con mi hijo” manifestó la madre de Navarrete

Margine Blandón, madre del reo político Jaime Navarrete también denunció que el reo político está teniendo problemas con la entrega de paquetería que le llevan sus familiares dado que se la pasan hasta las 10 de la noche “mi preocupación en momentos como madre es lo mal de salud que está, pido respeto a la vida mi hijo respeto porque no ha hecho nada, que respeten su vida, viven haciéndole maldades sólo por levantar la voz por una Nicaragua libre”

Blandón manifestó a 100%Noticias que la dictadura de Daniel Ortega se está enzañando con su hijo dado que desde que fue detenido en el 2018 fue torturado y golpeado y esa historia se repite. “Yo siento que entre toda esta gente que han detenido a mi hijo le ha ido peor, no quiero hacer la víctima sino porque es la realidad lo he sentido, lo he visto todas las maldades el año pasado y este año quisiera que me dieras una razón, que me expliquen cuál es el problema, que tiene con mi hijo que les ha hecho para que sea tanto odio, le preguntan quién lo financian a mi hijo no lo financia nadie mi hijo está por tu propia voluntad en Nicaragua” reclamó Blandón.

A través de 100%Noticias la madre de Navarrete hizo un llamado al nuncio apostólico Stanislaw Waldemar Sommertag “ a través de este medio le suplico al nuncio me ayude que no es justo el sufrimiento de mi hijo”.