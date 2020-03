¿Qué saben los nicaragüenses sobre el coronavirus?

Despacho 505 preguntó a ciudadanos si tienen información sobre el virus. Revelan que han escuchado “que es mortal”, pero que les preocupa la falta de información del Minsa

Ante el eventual ingreso del coronavirus a Nicaragua, Despacho 505 realizó una encuesta entre ciudadanos de Managua para saber qué tanto conocen sobre la enfermedad que mantiene en vilo al mundo y que ya está presente en el vecino país del sur, Costa Rica.

En general los capitalinos expresan preocupación y miedo, hay desconocimiento sobre cómo protegerse de un contagio o a dónde acudir en caso de presentar síntomas. Entre la gente se resiente la falta de información de parte de las autoridades sanitarias nicaragüenses

Roger Munguía, habitante del barrio San Luis en Managua, dijo que ha escuchado que “Nicaragua no está preparada para enfrentar este brote”. Manifestó que existe desconocimiento generalizado sobre a dónde acudir y lo asocia a que el Ministerio de Salud no ha brindado orientaciones precisas. Él no las conoce

Sonia Castro, la sancionada asesora presidencial para temas de salud, informó oficialmente que Nicaragua no contempla establecer cuarentena para el manejo de casos sospechosos de la enfermedad. Las autoridades tampoco establecerán medidas migratorias a quienes ingresen al país procedentes de países donde se han detectado casos.

Otro ciudadano entrevistado, identificado como José, añadió que “hay poca información” y lo único que ha escuchado en los medios de comunicación es que debe lavarse las manos con jabón o alcohol gel

Pobladores entrevistados aseguran sentir miedo por los estragos que pueda causar el coronavirus en Nicaragua, ya que a nivel mundial había causado hasta este sábado al menos 3,286 muertes.

“Me da miedo por lo que dicen, que muchos van a morir si se contagian, niños, ancianos, muchachas y jóvenes. No sé qué medidas tomar si se da en Nicaragua”, indicó la ciudadana consultada.

Una feligresa de la parroquia El Carmen consultada manifestó que la única información que maneja sobre el coronavirus es que hay que prevenirlo lavándose constantemente las manos y “no dejar que una persona estornude frente a uno”

Dijo que su principal temor es que no existan vacunas para prevenirlo, ya que ha causado estragos en países como Japón, Estados Unidos, China y México, con economías más fuertes que la de Nicaragua y no han podido detener las muertes.

SÍNTOMAS DEL CORONAVIRUS Y CÓMO PREVENIRLO

De acuerdo con información de la OMS, los síntomas del coronavirus son: fiebre mayor a 38 grados, cansancio, dificultad para respirar y tos seca. Algunos pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, dolor de garganta o diarrea.

Para prevenir el contagio se recomienda lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o utilizar gel con base de alcohol al 70%.

Al toser o estornudar, utilizar el estornudo de etiqueta, que consiste en cubrirse la nariz y boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo

No tocarse la cara, la nariz, la boca y los ojos con las manos sucias. Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en: casas, oficinas, sitios cerrados, transporte, centros de reunión. Es importante acudir al médico si hay sospechas o se presentan los síntomas.

Según la OMS, Las personas mayores y las que padecen hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes, tienen más probabilidades de contraer el coronavirus y desarrollar una enfermedad grave. En torno al 2% de las personas que han contraído la enfermedad han muerto.