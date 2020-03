Obispo Abelardo Mata: “Nicaragua va a su triunfo, pero tiene que pasar por sangre y fuego

9:08 a.m.

Vocero de la Conferencia Episcopal de Nicaragua llama a la Coalición Nacional a cumplir los anhelos de libertad de los nicaragüenses y terminar con la cultura caudillezca

Monseñor Abelardo Mata, vocero y secretario general de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), expresó que pese al estado de sitio y al sufrimiento que vive el pueblo de Nicaragua con el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, el país va rumbo a su triunfo, pero que ésto costará sangre y fuego.

“¿Hacia dónde va Nicaragua? Va hacia su triunfo, pero primero tendrá que pasar por sangre y fuego”, advirtió el religioso.

El miembro de la CEN, dijo por otro lado, que Ortega aparenta estar fuerte gobernando el país, pero de acuerdo al religioso, el régimen tiene que recurrir a sus fuerzas armadas para mantener en el poder, lo que demuestra su debilidad para gobernar.

“Vivimos un estado de sitio que parece que se consolida cada día más este estado de facto, pero no es así, porque cuando un gobierno para poder ejercer el ejercicio del poder tiene que recurrir a sus fuerzas armadas, para mantenerse en el poder, es un gobierno debilisimo, totalmente débil, lo que demuestra es miedo a su pueblo que solo quiere su libertad de la esclavitud que este régimen lo ha sometido “, sostiene el jerarca católico.

Llamado a la oposición

El obispo Mata dijo sin embargo, que la fuerzas del régimen de Ortega ha estado concentrada en una oposición debilitada, pero a la vez, aplaudió la conformación de la Coalición Nacional.

“La fortaleza del gobierno justamente está en una oposición debilitada que no termina nunca de unirse. Sin embargo hoy que ha nacido la Coalición Nacional, hacemos voto para que esta coalición cumpla en realidad el sueño de libertad de todos los nicaragüenses y que tengan una visión de país, de nación y entierren para siempre el caudillismo”, resaltó monseñor Mata.

El miembro del Episcopado pide además a los miembros de la Coalición Nacional actuar con códigos éticos y de principios que ” se comprometa a sus miembros a deponer intereses personales y trabajen para construir una Nicaragua con democracia, libertad, justicia y prosperidad”.

“La Coalición Nacional debe practicar una nueva forma de hacer política. no de equilibrios; no de acuerdos bajo la mesa, no de prebendas, sino que hay que dejar atrás los vicios de la reelección porque precisamente a eso nos han llevado todas esas componendas. Hay que dejar atrás el caudillismo y pensar de una vez en el pueblo”, exhortó el obispo Mata.