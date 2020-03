11 a.m.

El presidente y fundador, Pastor Georgi B. Abdo del Ministerio Internacional Cristo Rompe Las Cadenas en Estados Unidos, calificó de “Necios” al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, por su actitud frente al coronavirus que mantiene alarmado a los países y que ha provocado más de 7 mil muertos en el mundo.

En una de sus ministraciones Abdo manifestó veía la “necedad” de los gobernantes de Nicaragua, una necedad que le dejó impresionado. “Yo veía la necesidad, tristemente de los gobernantes de Nicaragua, pero una necedad. Como este gobernante de Nicaragua mandó hoy 15 de marzo a que salieran las personas para que no haya contaminación, a salir a fiestar, que no van hacer nada, que no van a tomar ninguna seguridad”, esto en referencia a la marcha que convocó la dictadura de Ortega Murillo “Amor en tiempos de Covid19”, a la cual asistieron fanáticos sandinistas y trabajadores públicos.

Para el reconocido predicador evangélico Ortega Murillo son necios y eso tiene un mensaje palabra de Dios al parafrasear una cita bíblica, “El hombre necio perece porque cuando ve el peligro en vez de evitarlo sigue por el, no pensando las consecuencias” manifestó Abdo.

Según el pastor Abdo, se comunicó con el pastor Omar Duarte de la Iglesia Rios de Agua Viva y con el pastor Antonio Bolainez, para que hablaran con el gobierno y le dijeran que lo que están haciendo es una necedad. “Tuve que escribirle a dos pastores, los dos me contestaron, al hermano Omar Duarte y Bolainez, usted que habla con el gobierno porque no le dice al gobierno que lo que está haciendo es una necedad y él me contestó que va hablar con ellos, es momento que los hombres de Dios tenemos que hablar la verdad, tenemos que ponernos los pantalones espirituales” expresó el predicador.

Abdo señaló que Ortega Murillo están llevando al pueblo de Nicaragua hacia la muerte. “Mientras este hombre necio manda a la gente para que se contamine porque esa es una plaga que no se sabe quién la tiene, les dice que vayan a las playas, que no va a ser cuarentenas, que la fiesta sigue igual, esa necedad está llevando al pueblo de Nicaragua hacia la muerte”

El Pastor Georgi B. Abdo del Ministerio Internacional Cristo Rompe Las Cadenas tiene el programa radial “La voz de la verdad”, el cual es transmitido en una radio local en Nicaragua.