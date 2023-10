Nicaragua ha quedara aislada por el cierre de las fronteras entre Costa Rica y Honduras como una de las medidas de prioridad para frenar que el coronavirus continúe infectando, sin embargo, a la dictadura Ortega Murillo esto parece no importarle, una acción que para el doctor Alejandro Lagos se traduce en una irresponsabilidad por parte de esta pareja que más bien ordena y convoca a actividades masivas.

Este especialista en salud pública considera que Nicaragua ya está conviviendo con el coronavirus y que la dictadura trata de ocultar esta información cuyas razones se desconocen, pero lo cierto a su criterio es que están poniendo en peligro la vida de los nicaragüenses.

“El problema en nuestro país es precisamente el hermetismo, el hielo a la información, el secretismo y nosotros nos damos cuenta a través de contactos médicos de que en el hospital militar existen dos casos sospechosos, pero que hay que estar callado. que en el hospital Alemán nicaragüense hay dos casos sospechosos, pero nadie puede hablar, en el Manolo Morales dos casos sospechosos en Chinandega hay dos casos sospechosos, no quiero caer en la especulación pero quiero caer en la duda de que este gobierno está diciendo la verdad al no manifestar la producción de su servicio en atención médica tanto en las fronteras, tanto en los aeropuertos, tanto en emergencia del centro de salud, hospitales que nos puedan indicar de que el gobierno ha estado haciendo una búsqueda activa de casos sospechosos de coronavirus” explicó el especialista.

La dictadura dice tener un protocolo de emergencia para enfrentar el Covid 19 donde plasma que sus 19 hospitales están preparados y con todos los equipos necesarios, pero según el doctor Lagos no es así y que más bien el sistema de salud podría colapsar.

“El problema principal sería que se diera un brote que rebasa la capacidad de resolución de cualquier hospital cual sean 19, son 19 hospitales pero las camas son 400 y pico, eso va a ser insuficiente para que nosotros podamos atender a una avalancha de casos de coronavirus y sobre todo de la tercera edad y ésta va a desnudarse la verdadera cara de los servicios de salud del Ministerio de salud de Nicaragua y ahí se va a ver el error grande que se hizo al haber despedido a personal de salud, cuando lo despidieron no se imaginaron que íbamos a estar bajo una pandemia por qué la epidemia no entrado en términos reales oficiales del Ministerio de salud pero estos 19 hospitales serían insuficiente e incluso el personal no sería suficiente” dijo este especialista.

El doctor Lagos hizo un llamado a la OPS y a la OMS a leer detalladamente este protocolo para exigirle a la dictadura a implementar acciones para resguardar la vida del pueblo de Nicaragua.

“La OPS debería revisar el protocolo, quizás no lo ha revisado bien, quizás es un documento enlatado que viene parchado de parte de México, de parte de Chile, de parte de España y para tratar de adecuarlo forzosamente a Nicaragua y entonces les pregunto dónde está el INSS en los equipos de trabajo interinstitucional, dónde está la empresa privada en los equipos de trabajo multisectoriales que están insertos en el mismo protocolo y le preguntaría a la OPS finalmente y le recomendaría que dónde está la auditoría de los equipos necesarios de cuidados intensivos que finalmente dónde llega a fallecer el paciente complicado con coronavirus” dijo Lagos.

Una de los aportes de este especialista es que la OPS y la OMS deberían de contratar a unos 60 especialistas para enfrentar un posible contagio en Nicaragua.