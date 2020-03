Bukele anuncia medidas de alivio a los afectados por COVID-19 mientras en Nicaragua Ortega no da la cara

Mientras en El Salvador el presidente ordena por decreto la fijación de precios en productos de higiene por ser de primera necesidad contra la pandemia. En Nicaragua las diferentes farmacias en el país incrementan en gran cantidad el precio a productos como Alcohol gel, tapa bocas, entre otros de uso necesario por la pandemia del coronavirus.

Varios nicaragüenses han reportado a través de las redes sociales el incremento de los precios y lo califican como un “total robo”, sin embargo, el régimen de Daniel Ortega sigue ausente con la información sobre las medidas a tomar para prevenir la expansión de este virus en el país.

“Sería bueno que reporten el robo que están haciendo las farmacias en la venta a precios exagerados de mascarillas a 24 Córdobas, por ejemplo, en la Guadalupana” escribieron a 100% noticias usuario a través de una red social.

El presidente Nayib Bukele brindó recomendaciones al pueblo salvadoreño para continuar enfrentando esta pandemia debido a que en semanas anteriores habían tomado decisiones drásticas para evitar que el COVID-19 llegara al país como el cierre de fronteras marítimas, terrestre y aéreas.

Otra medida que anunció el Presidente de El Salvador, Nayib Bukele es que los afectados por el Covid-19, infectados o en cuarentena, no pagarán servicios básicos y créditos durante tres meses.

La decisión fue anunciada la tarde de este miércoles por el gobierno de Nayib Bukele, en un afán de apoyar la economía familiar de los salvadoreños.

Los ciudadanos de la vecina nación no pagarán durante tres meses los servicios de energía eléctrica, agua, internet y telefonía.

También se postergan los pagos de créditos hipotecarios, tarjetas de crédito y deudas con casas comerciales.

El monto que no se pague se deberá cancelar más adelante, en un plazo de dos años. Esta decisión no afectará el récord crediticio de los beneficiados. Mientras en Nicaragua no hay ningún tipo de alivio para los sectores.