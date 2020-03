Sanciones individuales para violadores de derechos humanos se mantienen aseguran analistas

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet pidió aliviar o suspender las sanciones que se aplican a países que se enfrentan a la pandemia del coronavirus como Cuba, la República Popular Democrática de Corea, Myanmar, Venezuela y Zimbabwe, a fin de evitar una posible repercusión negativa sobre el sector de la salud y los derechos humanos, declaró el martes.

Según Bachelet es fundamental que se evite el colapso de los sistemas sanitarios nacionales, tomando en cuenta cuenta la explosiva repercusión que eso podría tener en términos de muerte, sufrimiento y ampliación del contagio.

Leer más: EE.UU. presentará cargos criminales contra Maduro

“En este momento decisivo, las sanciones sectoriales deberían atenuarse o suspenderse, tanto por razones de salud pública como para reforzar los derechos y defender las vidas de millones de personas en esos países. En un contexto de pandemia mundial, las medidas que obstaculizan la atención médica en cualquier país incrementan el riesgo que todos afrontamos”, indica el pronunciamiento de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en la ONU.

“Las exenciones humanitarias ajenas a las sanciones deberían aplicarse de manera más amplia y eficaz, mediante la autorización rápida y flexible de suministrar equipos y material médico”, dijo la Alta Comisionada.

Al respecto, el analista político Róger Arteaga informó a 100%Noticias que en el llamado de la Alta Comisionada para los derechos humanos no menciona a Nicaragua; sin embargo las sanciones de los Estados Unidos para Venezuela y Nicaragua desde un principio excluye la sanciones la ayuda humanitaria y de salud; “las sanciones a individuos que cometieron delitos contra los derechos humanos, lavado de dinero y corrupción, eso siempre se va mantener porque eso no afecta las acciones que están tomando los países para detener el coronavirus, que no canten victoria, ni se alegre lo que creen que no podrán ser sancionados, siempre estará la ley sobre ellos” manifestó Arteaga.

Mientras el analista político Mauricio Díaz indicó a este medio de comunicación que “obviamente no aplica para Nicaragua, es un llamado para que no apliquen en sanciones para una serie de países que están acusados de violaciones a derechos humanos, siempre y cuando las sanciones no afectan al propio pueblo deben de recibir un castigo personas que han sido señaladas o que tienen responsabilidad de cometido graves delitos incluidos los crímenes de lesa humanidad”