Dueños de buses expresos reducen salidas a Managua ante la falta de pasajeros

Propietarios de otras unidades de las ciudades de Ocotal, Somoto y Estelí están optando por microbuses para ahorrarse el gasto de combustible

Desde hace dos semanas que los propietarios de buses expresos de las ciudades de Ocotal, Somoto y Estelí están alternando las salidas de sus unidades con rumbo a Managua, ante la falta de pasajeros que prefieren evitar hacer viajes por temor a contraer el coronavirus.

Otros dueños de unidades de servicio expreso han optado por cambiar sus pesados buses, con capacidad de hasta 54 pasajeros, por pequeños microbuses, y en el que apenas caben menos de 24 usuarios, “estamos usando unidades más pequeñas porque nos estaba generando pérdidas económicas salir en un bus Scania, que consume demasiado combustible y en el que apenas iban menos de diez pasajeros”, señaló uno de los propietarios de un bus expreso de la ciudad de Estelí, quien pidió omitir su nombre por temor a que le cancelen su permiso.

La mañana (3:45 a.m. a 7:45 a.m.) del miércoles pasado y este jueves varias unidades de buses expresos no salieron de la terminal de la ciudad de Ocotal, cabecera del departamento de Nueva Segovia, y tampoco de la ciudad de Somoto, cabecera del departamento de Madriz, mientras que de la ciudad de Estelí, la unidad de transporte expreso Jerry, con salida a las 6:15 de la mañana de la terminal norte de buses de esta localidad esteliana, no salió.

“No sabemos porque transporte Jerry no salió a las 6:15 de la mañana, aunque parece que fue por la falta de pasajeros, pero igual está sucediendo con otras unidades que están cancelando sus salidas”, respondió a la consulta uno de los chequeadores del área de salida de la terminal norte de buses de la ciudad de Estelí.

En la terminal sur de la ciudad de Estelí, el pasado miércoles, la unidad de bus expreso San Antonio de Belén, con salida a las 6:45 a.m. viajó a Managua con apenas 15 pasajeros, y su propietario decidió no retornar a la ciudad de Estelí, por lo que tampoco salió a esa misma hora la mañana de este jueves.

“Estamos saliendo en la mañana en este bus con apenas 15 pasajeros de la terminal de la ciudad de Ocotal, y regresamos por la tarde de Managua con 7 pasajeros, y tengo que mantener full el tanque de esta unidad con capacidad para 57 pasajeros, y entonces lo único que nos quedan son perdidas económicas, porque hay que pagar ayudante y conductor”, dijo uno de los transportistas del departamento de Nueva Segovia, quien también pidió omitiéramos su nombre por temor a que la cancelen el permiso.

Mientras que las unidades de buses con rutas ordinarias entre las ciudades de Estelí, Ocotal y Somoto, e igual a los municipios de los tres departamentos, salen con pocos pasajeros, los que en su mayoría parecen no importarles contagiarse con el coronavirus, al no tomar medidas de prevención. “Aquí muchos pasajeros viajan sin un cubre bocas, son muy pocos los que llevan mascarillas, y hay gente que va tosiendo al aire libre”, dijo Roberto Altamirano y Rafael Martínez, ayudante y conductor respectivamente de una de las unidades de buses ruteados de Estelí a la ciudad de Ocotal.