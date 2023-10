Comunidad de fieles católicos comparte el dolor de la iglesia en Nicaragua con 100% Noticias

Nicaragua se rompe en trozos y se agudiza su desquebrajamiento cada día más. Esto no da para más de un año, serán días terribles, dichosos los que estén fuera del país, habrá hambre por doquier, confiscaciones impensables, la persecución se intensificará, la paz será solo un recuerdo del pasado, la angustia y la desesperación llenarán nuestras calles de lamentos, los que tienen el poder y los que se amparan en quienes ostentan el poder humano, pisotearán a sus propios hermanos, los denunciarán, los llevarán a los tribunales y a las cárceles injustamente y los encarcelarán.

El dolor consumirá el alma de los vivientes. Muchos que han hecho el mal serán llamados a la presencia del Señor, y algunos que se creen transcendentales, Dios les arrebatará la vida, y les dirá: Apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, Mateo 25, 41.

Nicaragua es un campo de concentración silencioso. Se sabe que cada día una lista de futuros denunciados y condenados, recorre los espacios secretos de la policía, el ejercito y los llamados de inteligencia. Estén atentos todos los que tienen de vecinos este tipo de gente, destiérrenlos, no tengan falsa misericordia con ellos, porque ellos ya les entregaron a ustedes y todos están en sus listas.

Especialistas empresarios dan tan solo un año más de soporte o sobrevivencia humana en Nicaragua, si esto no toma un giro diferente, es decir, sobrevivir con un poco de dignidad, en medio de todo el hostigamiento y las represalias políticas por parte del gobierno y la policía corrupta, sucia e injusta.

Los acontecimientos de los últimos cinco años nos llevan al letal recuerdo de las dictaduras de Zelaya y de Somoza, y actualmente de la pareja Ortega-Murillo, es como decir, diablo y segua. Bien lo profetizó el Padre Odórico De Andrea, les invitamos a que vean la imagen de Jesús y el diablo- De Jesús y Daniel Ortega en la Basílica de San Rafael del Norte, no se hagan los que So saben que dice la imagen, vayan a verla. Les daremos algún adelanto de lo que significa. Daniel, es decir el diablo con taparrabo, significa que nunca se civilizó, alas de murciélago, trabaja en la oscuridad, en lo oculto, en la noche.

Después de lucifer, es el padre de las tinieblas al igual que sus seguidores, tiene el ala derecha color azul y blanco, es la bendita Nicaragua, el ala izquierda roja y negra, sangre y muerte, significa el FSLN, ala izquierda símbolo del mal. En la mano izquierda solo tiene cuatro dedos, más cinco de la derecha significaba los nueve comandantes antes que la chayo los dividiera. Además, es signo de imperfección.

Les compartiremos en esta noticia los últimos acontecimientos, del pobre paisito, siempre bendito a pesar de la presencia del demonio y de la segua.

La historia nos recuerda que los cierres de miles de ONGs, son el resultado del egoísmo que impide la solidaridad de pueblos hermanos que brindaban su apoyo a los más necesitados y vulnerables de Nicaragua, por medio de programas formativos y de desarrollo humano. Esta medida despiadada por parte del gobierno, ha traído más pobreza a la población y ha forzado y sigue forzando al exilio a miles de nicaragüenses.

Para el demonio, la segua y sus legiones de malignos, la expulsión de sacerdotes, monjas de vida de gran santidad, religiosos, laicos, no es el resultado de un simple problema político, es algo mucho más revelador, es el destierro de la gente de oración, de la gente por la cual con sus oraciones sostienen este mundo perdido, dejando puerta abierta al satanismo y a lo demoniaco.

Esto porque el gobierno sandinista tiene sus raíces en el esoterismo, por medio de grandes pactos con el diablo. Muchos son los ejemplos, los árboles de la vida ubicados en Managua son obra de un pacto con el demonio. En una de sus últimas construcciones, hicieron un PENTAGRAMA cerca de la asamblea nacional, que parece una bella estrella con cinco puntas, para los ignorantes, se colocaron 999 sillas, ponga ese número al revés y tiene el 666, entonces quien es la bestia…. La cosa está bien clara, si usted quiere perderse es porque le encanta andar extraviado.

¿Quién se atreve a decirlo? nadie, ahí comienza el cuerpo a desangrarse, en medio de un silencio que asfixia, que ahoga, que te vuelve impotente, pero también cobarde.

El odio, la maldad y lo demoniaco de quienes viven en las tinieblas, en lucha contra los hijos de la luz, es decir en contra de la iglesia de Cristo, se vuelve cada día más intensa y violenta en Nicaragua, en donde todo el equipo condenatorio de los juzgados por parte del gobierno incluyendo policía, ejercito, contrainteligencia, abogados, magistrados, superintendentes de los bancos, entre los más culpables después de la pareja Ortega – Murillo.

Nos preguntamos, como permiten los países Europeos y el mismo Estados Unidos que los familiares de esta gente pueda entrar a sus países, ¿no creen ustedes que por un poco de dignidad y respeto al dolor y sufrimiento del pueblo de Nicaragua, deberían impedir la entrada de todos los familiares de esta gente? Hijos y familiares de magistrados, de los agentes de la superintendencia de bancos, de comisionados, militares, policía uniformada y no uniformada, y todo el órgano demoniaco del gobierno, ¿porque los dejan entrar a sus países? Todos deberían ser deportados en solidaridad con tanta gente inocente presa en Nicaragua. Además, hablan mal de los gringos y se van a trabajar donde los gringos. ¿Por qué el gobierno de los Estados Unidos permite eso? Nos indignó ver a un hombre de la seguridad del estado con ciudadanía norteamericana, y así hay muchos.

La crisis en Nicaragua, se extiende hasta la imposibilidad de encontrar un solo profeta con la capacidad de romper el silencio, y desde un espíritu de paz, sabiduría y prudencia, alzase su voz por la justicia, no nos referimos a ser confrontativos y problemáticos, pero si con capacidad de dialogo sin dejarse someter ni atrapar por el demonio, no simplemente que se deja montar la albarda junto con la carga que quieren imponerle y que luego le exijan silencio, lleve la carga, camine y no diga nada, haciéndose desde su silencio infecundo cómplice. Que triste cuando los pastores con su pueblo tienen como única reacción y respuesta el silencio.

¿Porque callan tanto los obispos? ¿Por prudencia? Les están arrebatando todo, ni una palabra. ¿Es algo más que cobardía? Falsa prudencia, Marcos 11, 15-18. Queridísimos en Cristo Señores obispos de Nicaragua, ¿cuántos le llevaron comida a Monseñor Álvarez cuando lo tenían secuestrado en la curia de Matagalpa? ¿Cuántos fueron a visitarlo? ¿Cuántos han ido a verlo a la cárcel en estos últimos meses? ¿No han ido para que el gobierno no piense mal de ustedes? Y como pueden predicar con el evangelio de Mateo 25, 31-46. ¿No es mejor obedecer a Dios ante que a los hombres? Hechos 5,29-31.

Es lo que ustedes nos predican (...) Santo Padre, con todo el amor y respeto que le tenemos, no se fie ciegamente de lo que le puedan transmitir algunos obispos sobre la iglesia en Nicaragua, porque podrían estar apegados a intereses personales, y no ser objetivos. Una muestra de esto es que cuando usted oró por Monseñor Rolando en el ángelus en la plaza San pedro, y luego cuando habló en una entrevista sobre el desequilibrio de quien gobierna este país, usted pudo experimentar en carne propia lo demoniaco y diabólico de quienes humanamente nos gobiernan, y seguramente le habían coloreado la situación política de Nicaragua pocos días antes de esa espantosa experiencia, completamente diferente, o al menos no tan real.

Aquí siguen los secuestros Santo Padre, las confiscaciones, sobre todo a los bienes de la iglesia, y nadie dice nada, y como nadie dice nada, ni el cardenal ni los otros obispos, entonces siguen robando, secuestrando y tratando de silenciar a la iglesia.

Se están robando todas las propiedades de la iglesia que les es posible y los obispos no dicen nada. Se robaron un monasterio en la diócesis de Juigalpa y que dijo Monseñor Marcial y su clero…NADA. Se robaron la escuela de Yalí y expulsan a tres monjitas de Santa Lucia de Marillac, y que dijo la iglesia y el pueblo…NADA. Todo esto precedido por el cierre de las cuentas, de todas las cuentas de las parroquias de las distintas diócesis de Nicaragua, y que ha dicho la Conferencia Episcopal…NADA. Esperan negociar desde el silencio y desde lo que la superintendencia de bancos con quienes ya se reunieron solo para recibir órdenes, les imponga.

A todo esto, habría que anteponer, la expulsión de las santas viejitas de la orden de Madre Teresa de Calcuta, la condenación, enjuiciamiento, y el encarcelamiento de tantos inocentes, entre ellos muchos laicos de buen testimonio, religiosos, sacerdotes, y algo casi inimaginable, un obispo, Monseñor Rolando José Álvarez Lagos. La deportación y migración forzada de tanta gente en busca de una miga de esperanza en donde muchos mueren persiguiendo el único sueño restante de sus vidas, el cual, al poco tiempo se convirtió en una inesperada, abrumadora y titánica pesadilla de la cual ya no pueden escapar.

El cierre de la Nunciatura y la expulsión del Nuncio de Nicaragua y la ruptura entre Vaticano y gobierno de Nicaragua. No se puede soportar más.

Finalmente, en los últimos 20 días, han encarcelado a seis trabajadores y dos extrabajadores de la extinta CARITAS DE ESTELI, entre ellos dos sacerdotes. Después de 20 días de encarcelamiento y de un primer comunicado, ¿qué ha dicho la diócesis de Estelí, NADA. Parece que el Pentecostés aún no ha llegado a la iglesia de Estelí y de Matagalpa, y el Espíritu Santo no sabemos por dónde anda, peor aún, parece no haber dado fuego, calor, valor y coraje a las almas de los pastores de nuestra Nicaragua.

De acuerdo a investigaciones serias y fuentes fidedignas, el único delito de estos trabajadores es trabajar para la iglesia católica de la diócesis de Estelí. Pero vayamos en profundidad, donde nadie quiere ir. De que se acusa a estos dos sacerdotes y seis trabajadores de la Pastoral Social de la diócesis de Estelí, de lavado de dinero…. Estos son: Julio Sevilla, Julio Berrios, Bladimir Pallés, Marivi Andino, Freydell Andino y María Verónica Herrera. Por Dios, como muy bien lo explicó magistralmente el Sr. Carlos F. Chamorro en su comunicado en confidencial, “nunca existió y no puede haber ningún delito de lavado de dinero porque el origen de estos fondos se deriva de un préstamo que la fundación Catholic Relief Services CRS, hiso a CARITAS DE ESTELI desde el año 2012, y lo que la diócesis de Estelí ha hecho es disponer desde sus cuentas bancarias de unos fondos que no provienen ni del crimen organizado ni del narcotráfico, sino de la liquidación de un préstamo internacional que ha sido autorizado a utilizar para cubrir las necesidades sociales y los proyectos de la diócesis”.

Entonces, ¿dónde está el pecado? El dinero es bien habido, es una donación de CRS desde el año 2012 donde pide a la entonces CARITAS, trabajar con ese fondo atendiendo a microempresarios y facilitando préstamos a bajo costo a los más necesitados, y pide además que, en caso de liquidación de la institución, todos los bienes pasen a la diócesis.

La fuente es limpia, el dinero es limpio y es de la iglesia, entonces porqué molestan, porqué les ofende la luz de Cristo, porqué les ofende las buenas obras. Si el dinero es de la diócesis, la diócesis tiene la libertad de hacer con sus bienes lo que tenga a bien ayudando a las parroquias y capillas en sus principales necesidades. De modo que el dinero que los sacerdotes se encontraban entregando porque había sido adjudicado a distintas parroquias de la diócesis, es un dinero de la iglesia y para las obras de la iglesia, no es del estado ni de la policía ni del ejercito ni de la superintendencia de bancos.

Entonces, ¿Dónde está el delito? Tú le pides permiso al estado, al gobierno, a la superintendencia de bancos, ¿o a la policía para comprar un par de zapatos con tu propio dinero? ¿Para comprar una casa, para comprar un carro? ¿O para hacer una obra de caridad? ¿Para regalarlo si quieres? Claro que no.

Pero aquí hablamos de gente desequilibrada mental dijo papa Francisco. Hablamos de gente verdaderamente sucia, malvada y fuera de testa. Algo más que indeseables, trastornados Hitlerianos.

Pero aquí hay otros interrogantes por desenvolver. Además de la brutalidad de llevarse presos a seis trabajadores que no tienen ninguna responsabilidad en el manejo de estos fondos, padres de familia, gente de buen corazón con el único pecado de trabajar para la iglesia católica, padres y madres, dos de ellos familiares de dos coroneles del ejército, incluso algunos de ellos y sus familiares simpatizantes del FSLN, ¿creen ustedes que volverán a votar por ellos? ¿ven ustedes lo mal que paga el diablo? Conociendo lo sucio y lo vil del gobierno, del ejército, de los de inteligencia para la maldad y la policía, ¿cómo pueden ahora contradecir una acusación que ya hicieron, aun sabiendo que es un montaje de los tantos que hacen día a día? Hablan de amor, pero sus obras están llenas de odio. Por sus frutos los conoceréis Lucas 6, 43-49.

Por otra parte, nos sorprende el silencio del gobierno eclesiástico de la diócesis de Estelí. Si las funciones que estaban realizando los sacerdotes Pastor Eugenio Rodríguez y Leonardo Guevara desde la Pastoral Social, era con la debida autorización de todo el Colegio de Consultores Pbro. Álvaro Toledo, José Iván Centeno, Pastor Eugenio Rodríguez, Evaristo Martínez, el ecónomo de la diócesis padre Bayardo Alfaro Obando y el ejecutor Ad Omnia Padre Frutos Constantino Valle Salmerón. ¿Por qué no se le escucha hablar al ecónomo sobre las cuestiones administrativas de la diócesis, y por qué no se le escucha hablar tampoco el ejecutor Ad Omnia como máxima autoridad de la diócesis? ¿Por qué guardan silencio? ¿Por qué no aclaran la situación ante las autoridades competentes? A nuestro juicio, si los sacerdotes mencionados contaban con la autorización del consejo de la diócesis, debe responder el consejo por ellos, y si no contaban con la autorización del consejo, que respondan personalmente por sus actos. Sería bueno una nota aclaratoria. ¿por qué no lo han hecho:

¿Tienen miedo?

¿Les han prohibido hablar?

¿Son indiferentes al dolor de sus hermanos?

¿Están de acuerdo con las injusticias cometidas por parte del gobierno?

¿Están comprados por el gobierno?

Mientras ocho trabajadores de la extinta CARITAS DE ESTELI, llevan más de 20 días presos en interrogatorios en donde desconocemos si ha habido torturas físicas y psicológicas; el gobierno eclesiástico de la diócesis de Estelí guarda silencio, desconocemos si por miedo al gobierno, por complicidad con el gobierno de turno de parte de alguno de los miembros del consejo de la diócesis, o por orden superior de algún obispo que les haya sometido y condenado al silencio, con el fin de ratificar la condena a las ya víctimas, al tiempo que ellos, el gobierno y la policía lo deseen.

En entrevistas, su Excelencia el Cardenal Leopoldo José Brenes ha dicho que él responde por sus parroquias, en lo que tiene mucha razón, pero es bueno que recuerde que como pastor debe también estar a la altura de los tiempos. No puede estar pasivo el pastor mientras ve como destrozan sus ovejas y saquean la casa de Dios, cuanto Dios le ha confiado administrar.

Al final, todos estamos en la lista Hitleriana, pero muy pocos tenemos la posibilidad de un espacio honesto en la lista de Schindler.

Y por si fuera aun poco, el día de hoy se han hecho dueños y acreedores de todos los bienes que son de los deportados, presos políticos etc, a quienes, además, el gobierno de OrtegaMurillo, privó de su nacionalidad y les expropio los bienes a 222 excarcelados.

100% Noticias confirmó la identidad del grupo de fieles católicos que expresan su dolor en esta carta pública, que la hacen bajo anonimato por la dura situación de persecución a la iglesia católica, sacerdotes y católicos. Temen ser los próximos presos, pero antes sientan su posición.