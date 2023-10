A cinco años de la operación limpieza en pueblos blancos de Nicaragua

Hoy se cumplen cinco años de la operación limpieza perpetrada por la dictadura de Ortega y Murillo en contra de la poblacion de los municipios de Catarina, San Juan de Oriente, Niquinohomo y Diria.

Todavía hoy muchas familias continúan fragmentadas por causa de la movilización forzada de muchas personas que se vieron obligadas a dejar el país desde entonces porque estaban siendo cazadas literalmente para encarcelarlas y si oponían resistencia, asesinarlas.

Desde entonces más de 20 catarinenses han pasado por diferentes carceles, como consecuencia de únicamente ser opositores a este régimen sangriento, por luchar por la democracia y buscar el bien común para todas y todos, o por simplemente ser un religioso comprometido, tal es el caso de Antonio Sanchez detenido en abril de este 2023 luego de salir de un grupo de oración, y que hoy se encuentra recluido en la carcel Modelo en Tipitapa en Managua.

El dictador y sus fuerzas represivas son los responsables directos y primarios de estas acciones ilegales, inhumanas y criminales, pero también lo son todos aquellos locales quienes a conciencia y premeditación se sumaron a esta innoble labor de señalar, atestiguar falsamente, acusar, amenazar y vivir en constante acoso a opositores que aún permanecen en sus casas. Muchos hoy en día viven bajo constante asedio.

El futuro diferente por el que todos luchamos si bien es cierto se ve aún distante, no es un imposible, habrá justicia para las victimas, y se aplicara Justicia real para todos aquellos implicados ya identificados en sumarse a estas acciones barbaricas.

Esta fecha no represento una derrota para los opositores, sino que al contrario, fue la evidente derrota de un partido gobernante que sabiéndose ya derrotado por la via civica no tiene más herramientas que recurrir a la violencia para mantenerse en el poder.

A pesar de tanto dolor sufrido, los catarinenses no nos hemos rendido. En medio de la opresión supimos seguir manifestándonos.

Mi abrazo y solidaridad con todos aquellos que vivieron estos momentos dificiles y hoy se esfuerzan día con día en el exilio y en Nicaragua por seguir resistiendo.

Alex Hernández, es excarcelado político, desterrado a EEUU.