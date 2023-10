La Iglesia Sandinista que desean Daniel y Rosario

Daniel Ortega y Rosario Murillo jamás han sido personas temerosas de Dios, porque para empezar los temerosos de Dios jamás atentarian contra los siervos de Cristo, mas bien la historia de ellos dos nos apunta a un Ortega Ateo y a una Murillo Ocultista.

Todos sabemos que Daniel Ortega empezó su "carrera política o delincuencial" desde las filas de un movimiento de naturaleza marxista (FSLN), que rechaza a la religión y a las autoridades religiosas, recordemos aquella famosa frase del padre del comunismo Karl Marx: "La religión es el opio del pueblo" y Ortega jamás fue ajeno a esa influencia antireligiosa o anticristiana, de hecho lo ha confesado en varias ocasiones en discursos virulentos y agresivos contra La Iglesia, como el pasado 21 de Febrero en el aniversario #89 de la muerte de Augusto C. Sandino, cuando dijo: "¡Qué respeto les puedo tener yo a los obispos que conocí aquí en Nicaragua, si eran somocistas!”, en la misma intervención acuso a la Iglesia de ser una "mafia" y de tener "regulaciones absurdas".

¡Y que decir de Rosario Murillo!, para ningún nicaragüense es ajena la idea de que en realidad ella es una "bruja", no tan solo por su manera extrovertida de vestir, con coloridos y mal combinados atuendos y sus innumerables anillos y brazaletes, si no también por el uso de símbolos satánicos en la propaganda estatal que ella ordena.

Algunos pensarán erróneamente que Daniel y Rosario están en el poder porque asi Dios lo quiere, ¿Pero cuantas cosas pasan en el mundo que no necesariamente son la voluntad de Dios?, otros consideran que mientras no les hagan nada a ellos, poco importa lo que la dictadura le haga a los demás y algunos hermanos evangélicos tienen la errónea percepción, de que la dictadura en realidad solo tiene problemas con la Iglesia Católica y que los evangélicos podrán estar tranquilos mientras no se metan en cuestiones políticas, pero no hay una interpretación de la realidad mas errónea que esa.

Porque además de que el régimen también ha estado clausurando organizaciones e instituciones evangélicas, bajo el estado totalitario que Daniel Ortega y Rosario Murillo han decidido imponer en Nicaragua, no hay espacio para ningún tipo de autonomía o independencia institucional, esto incluye a todas las Iglesias ya sean católicas o evangélicas, porque Ortega entiende que así como algunos sacerdotes católicos se pronunciaban a favor de los oprimidos, igual algunos pastores evangélicos podrían hacerlo, cuando el nivel de represión sea tanto que ya ni si quiera aquellos que han permanecido en silencio estén dispuestos a callar.

Es mas que evidente que la intención del régimen no es tan solo crear a un sistema educativo totalmente controlado por ellos, para adoctrinar con su nefasta ideología a las próximas generaciones, ahora también quieren predicar en las Iglesias de todo el país que Ortega es dios. El FSLN no quiere a una Iglesia que honre y predique a Jesucristo, porque eso ya todas las Iglesias del país lo hacían desde antes que el FSLN incluso existiera, sin necesidad de intervención estatal alguna, lo que ellos desean es una Iglesia que honre, respete y bajo ninguna circunstancia se atreva a cuestionar a los Ortega-Murillo, lo que ellos desean es a una “Iglesia Sandinista”.

Yoel Sandino - Activista político. Especialista en Redes Sociales y Medios Modernos de comunicación. Expreso Político. Grupo 222.