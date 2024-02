Alexei Navalni: Espíritu Indomable, así lo conoció el opositor Félix Maradiaga

Maradiaga: "Tuve el privilegio de conocer a Alexei Navalny en 2010 como parte de los exalumnos y la familia de Yale World Fellows. No encuentro mejor forma de describirlo que la de un espíritu indomable. Navalny no solo desafió la opresión del régimen autoritario de Putin, sino que encarnó la esencia de la resistencia y la determinación frente a las abrumadoras adversidades"

Félix Maradiaga

Febrero 16, 2024 03:23 PM

La noticia de la muerte de Alexei Navalny a sus 47 años en una colonia penal del Ártico rusa sacude los cimientos de la lucha por la democracia y la justicia, no solo en Rusia, sino en todo el mundo. Su muerte es un símbolo del alcance de la crueldad del régimen de Vladimir Putin, decidido a silenciar a toda voz disidente, como lo hacen las tiranías cortadas con la misma tijera.

Navalny, quien fuera inhibido de la posibilidad de competir en las urnas contra Putin, no se amilanó en su crítica constante contra el Kremlin. Evgenia Kara-Murza, cónyuge del también prisionero político ruso Vladimir Kara-Murza, nos relata que la última vez que sus abogados pudieron ver a Alexei, mostraba su característico buen humor. De igual forma, en octubre del año pasado en Vilnius, Lituania, pude conversar personalmente con Leonid Volkov, amigo personal de Alexei y también su jefe de campaña en las elecciones de 2018 a las que finalmente no se pudo presentar. Leonid me confirmó que la valentía de Alexei le hacía verse siempre fuerte en las audiencias de la corte, pero que las condiciones de la cárcel eran muy extremas e inhumanas. Alexei regresó a Rusia, después de haber sobrevivido a un intento de asesinato, sabiendo que su martirio era casi inevitable.

Leonid Volkov, representante de Alexei Navalny y Berta Valle, esposa de Felix Maradiaga, abogan en Ginebra por los presos políticos de Rusia y Nicaragua.

En abril de 2022 Leonid Volkov ya en el exilio como la mano derecha de Alexei, se sumó a un esfuerzo que también integraba mi esposa Berta Valle, para abogar conjuntamente por la liberación de los presos políticos de Rusia y de Nicaragua. Durante la reunión en el marco de la Cumbre de Ginebra, se resaltaron las escalofriantes similitudes entre las dictaduras de Putin y de Ortega. La lista de coincidencias son muchas, ya que desde la época soviética la extinta URSS tenía un modelo de represión que ha sido copiado por dictaduras de todo el mundo, y que Putin ha perfeccionado.

Ese modelo represivo hace de la cárcel un arma política que le ha quitado la vida a personas como Sergei Magnitsky y ahora, Alexei Navalni. En el caso de Nicaragua, el asesinato de Alexei nos trae obligatoriamente el amargo recordatorio de los asesinatos de los presos políticos nicaragüenses Eddy Montes y de Hugo Torres. En la tragedia de la muerte de un patriota en prisión, la historia nos enseña la amarga lección de que la lucha por la libertad a menudo cobra su precio más alto en la oscuridad de las celdas.

PUEDE LEER: La esposa de Navalni: Putin pagará por lo que ha hecho con mi marido, mi familia y el país

Hasta este momento, el equipo de Alexei ha optado por la prudencia, esperando poder ver su cuerpo antes de emitir comentarios. No obstante, no puedo más que señalar que este es un crimen que lleva la firma de Putin. No es solo que Alexei haya sido objetivo de intentos de asesinato previos, sino que su destino refleja el de otros muchos opositores y presos políticos, como Sergei Magnitsky, asesinado en circunstancias similares, o el propio Vladimir Kara-Murza, quien sobrevivió a dos intentos de asesinato y soporta un encarcelamiento tan aislado como el que sufrió Alexei. Estas acciones no dejan lugar a dudas sobre la índole criminal y asesina del régimen de Putin.

Tuve el privilegio de conocer a Alexei Navalny en 2010 como parte de los exalumnos y la familia de Yale World Fellows. No encuentro mejor forma de describirlo que la de un espíritu indomable. Navalny no solo desafió la opresión del régimen autoritario de Putin, sino que encarnó la esencia de la resistencia y la determinación frente a las abrumadoras adversidades. Recuerdo con un nudo en la garganta su exposición sobre la complicidad de los oligarcas rusos, que, bajo el pretexto de empresarios, se negaban a enfrentarse a Putin. Sus anécdotas sobre la división en la oposición rusa y su precisa descripción de cómo Putin y sus allegados se enriquecían resonaron como un eco familiar, como una anatomía del régimen de Ortega. Quizás fue en ese momento cuando se consolidó mi determinación de documentar y denunciar los estrechos vínculos entre Daniel Ortega y Putin, en un momento en que al mundo parecía no importarle esa relación. Hoy más que nunca, es urgente reconocer que Putin representa una amenaza para todas las sociedades libres del mundo, una verdad que Alexei entendía con claridad.

SIGA LEYENDO: Opositor ruso Alexéi Navalni muere súbitamente en prisión, según servicios penitenciarios

Tras su muerte, debemos enfrentarnos a la dura realidad de que fue una consecuencia directa del miedo de Putin al cambio y a las voces como la de Navalny, que se atreven a soñar con una Rusia libre. La memoria de Alexei Navalny clama desde lo más profundo de su tumba por la justicia que el régimen de Putin intenta sofocar con su implacable opresión. Frente a este asesinato, la comunidad internacional no puede quedarse inmóvil. Es un deber moral alzar la voz y exigir justicia. En un mundo donde la autocracia avanza, Europa debe unirse con firmeza para enfrentar a Putin, reconociendo que la defensa de los valores democráticos y los derechos humanos no tiene fronteras. Es imperativo que toda la comunidad internacional ejerza una presión sin precedentes sobre Putin, recordando que, así como ha arrebatado la vida de Alexei Navalny, también ha sembrado la tragedia en Ucrania, segando vidas inocentes en su búsqueda expansionista y despiadada.

La muerte de Navalny puede haber silenciado su voz física, pero su espíritu indomable y su visión de una Rusia libre siguen resonando en los corazones de aquellos que se atreven a soñar en grande. Extendemos nuestras más profundas condolencias a su esposa Yulia, a sus hijos y a su equipo en Rusia del Futuro. Su legado nos llama a levantar la voz, a exigir justicia y a unirnos en la defensa de los valores democráticos y los derechos humanos en todo el mundo.