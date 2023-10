¿Puede sobrevivir el orteguismo sin Daniel Ortega?

Hay que tener presente que gran parte del "orteguismo" las lealtades políticas se heredan sin pensar demasiado y el apoyo es más visceral que meditado. Sin embargo, la rebelión de abril lo destrozo parcialmente, cuando los estudiantes y los ciudadanos auto convocados se tomaron las calles, las plazas y las rotondas.

¿Puede sobrevivir el "orteguismo sin Ortega"? El mayor deseo de la población es, sin duda, un deseo de cambio. No hay la menor duda de que Nicaragua se encamina hacia un cambio político, ¿irreversible?, no lo sabemos. El "orteguismo" sabe que no puede repetir, de la misma forma, su alianza con el gran capital para perpetuarse en el poder, pero quiere un nuevo pacto con los grandes empresarios. El gran capital jura que no pactarán con Ortega-Murillo. Hay que tener en cuenta que los grandes empresarios tienen mucho dinero pero poco conocimiento político estratégico de mediano o largo plazo. Por tal motivo, Ortega-Murillo piensan que pueden tener una recuperación o "rebound".