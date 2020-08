¿Oposición nicaragüense debería pactar para no ir a elecciones a como lo decidió oposición venezolana?

11:55 a.m.

El doctor José Pallais Arana hizo referencia a través de 100% noticias sobre la decisión dada a conocer por los partidos políticos venezolanos este domingo de no participar en las elecciones parlamentarias pautadas por el régimen de Nicolás Maduro para el mes de diciembre, decisión que será analizada por los opositores en Nicaragua ante otra "farsa" electoral en el país.

“Estamos ante dos sistemas que operan de igual forma imponiendo su voluntad, sobre la voluntad de todo un pueblo que aspira a tener elecciones de verdad, elecciones bajo estándares democráticos no elecciones amañadas donde el que decide es el dictador” señaló José Pallais.

No Olvide Leer: Daniel Ortega impone multa "leonina" de 150 dólares en reforma de ley de migración enviada a la Asamblea Nacional

Este domingo 27 partidos políticos en Venezuela apoyaron el "pacto nacional para la salvación de Venezuela", en el que participan todas las bancadas de la Asamblea Nacional, incluyendo dos partidos de representación indígena.

Por lo que el opositor nicaragüense José Palleis enfatizó que “es muy importante este ejemplo de unidad, de coherencia y de decisión en defensa de elecciones de calidad para resolver la crisis, no para que los zancudos en esta farsa refuercen al sistema dictatorial que defiende Ortega y Maduro”.

Por su parte Violeta Granera miembro del Frente Amplio por la Democracia FAD y de la Coalición Nacional señaló que “nosotros desde el FAD en 2016 hemos sido claros que no debemos de hacerle el juego a Ortega ni zancudiar participando en farsas electorales y en la Coalición Nacional es uno de los temas que tenesmo que acordar, ha sido muy claro el compromiso que hemos venido tomando, para que haya elecciones tiene que haber condiciones” expresó a 100% Noticias Violeta Granera.

Recuerde Leer: El padre Héctor Treminio cuestionó enriquecimiento de los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo

“No vamos a ir a una farsa electoral, si no hay reformas, no hay condiciones, Ortega debe de estar claro que no vamos a participar en su juego” continuó diciendo Granera.