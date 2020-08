EEUU apoya a partidos de Venezuela para no ir a elecciones, ¿por qué en Nicaragua no ocurre lo mismo?

Estados Unidos aplaudió la declaración hecha el 2 de agosto, por 27 a quienes tildo de "valientes partidos políticos venezolanos, sobre la democracia de Venezuela" que decidieron no ir a elecciones convocadas por Nicolás Maduro para diciembre.

"En el comunicado, exigieron la liberación de los presos políticos y mostraron que no hay condiciones para elecciones libres y justas en Venezuela bajo Maduro. Nos hacemos eco del llamado que hicieron estos partidos políticos para que la comunidad internacional se una en rechazar el fraude electoral de diciembre de Maduro, y para apoyar la lucha de los venezolanos por elecciones presidenciales y legislativas libres y justas" dijo este martes la embajada de Venezuela en una nota de prensa donde expresan que la democracia no puede ser "intimidada" y respaldaron al presidente encargado Juan Guidó.

Para la opositora exiliada Haydeé Castillo, miembro de Nicaragüenses en el Mundo, esta decisión de la oposición en Venezuela debe ser tomada en cuenta desde ya por parte de la oposición formal en Nicaragua y no esperar más tiempo.

Recordó que los venezolanos han pasado 14 años en esta situación bajo el yugo del llamado "socialismo del siglo XXI" y es hasta hoy que se miran cohesionados en una sola posición. Castillo considera que Venezuela le sirve de espejo a Nicaragua y no es necesario esperar tanto tiempo para buscar un proceso de transición y no aceptar ir a elecciones pues Ortega no ofrece ni ofrecerá garantías.

"La oposición formal en Nicaragua ha dicho en reiteradas veces que la comunidad internacional no va apoyar otro camino de salida, nosotros estamos claros que todas las salidas pasan por el proceso electoral, pero si ustedes ven en este momento están apoyando que esos 27 partidos de venezuela se retiren de ese proceso electoral que los va a llevar a otro fraude de tal manera que quien tiene la primera y ultima palabra es el pueblo de Nicaragua con todos sus liderazgos" aseguró Castillo a 100% Noticias quien plantea que llegó el momento para "reevaluar la estrategia", pues critica que la oposición formal pone todos los huevos en una sola canasta que es ir a un proceso electoral.

"En un desgaste donde la responsabilidad no solo la tiene el régimen, vemos todos los días ese estira y encoge, uno se retira de coalición el otro vuelve, el otro plantea el consenso el otro plantea otra cosa mientras tanto el pueblo se sigue desangrando" criticó Castillo.

Para doña Haydeé, quien es directora del Instituto de liderazgo de las Segovias que fue cerrado por el régimen y les suspendieron su personería jurídica en 2018, la situación de Nicaragua es "compleja" y reitera que "no hay condiciones para ir a elecciones".

Hemos planteado que debe organizarse un gran diálogo nacional entre todas las fuerzas que propugnan un cambio en Nicaragua “incluidas las que” no están en coalición nacional" sugirió.

La embajada de Estados Unidos en Venezuela agregó en su comunicado que "ha llegado el momento de una transición pacífica y democrática en Venezuela. El Marco para la Transición Democrática de Venezuela proporciona una vía justa y razonable para ayudar a los venezolanos en su objetivo de recuperar la democracia y la prosperidad".