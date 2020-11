María Haydeé Osuna asegura que no ha pactado con el FSLN

La diputada y representante del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), María Haydée Osuna, negó cualquier negociación con el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), luego que la legisladora destituida María Fernanda Flores la acusó de “cómplice” del FSLN por solicitar su destitución.

“Yo no he encargado, no he negociado con el frente sandinista, el frente sandinista es nuestro adversario político, sin embargo como repito fue petición de nuestra estructura porque dicen que el 2018 al 2019 etc. no me interesa lo hecho hecho está”, dijo Osuna en conferencia de prensa.

La diputada aseguró que quienes la acusan de “aliada”, “cómplice” tienen “techo de vidrio”.

“Vamos a seguir adelante, vamos a seguir, quiero ser bien clara en esto, yo ante todo, soy una persona muy profesional, tengo ética y los secretos que yo se como profesional me lo voy a llevar a la tumba porque soy muy ética”, expresó la parlamentaria.

El diputado del PLC Jimmy Blandón expresó que en la propuesta de destitución de Flores nunca hubo negociación con el FSLN para la votación.

“El diputado Miguel Rosales sabía lo que estaba pasando y con el diputado Maximino yo hablé con Maximino en el plenario antes de la votación y cuáles eran los motivos por los cuales se estaba tomado la decisión a solicitud de todas las bases del partido. Nosotros nunca vamos a negociar con el FSLN porque tenemos un partido que tiene una estructura”, manifestó Blandón.

El legislador aseguró que en el PLC “se terminaron las cúpulas” “no vamos a permitir que regresen las cúpulas” y sostuvo que la destitución de Flores es una señal de “democratización” del partido.

“Nosotros vamos a contribuir, vamos a hacer un aporte sincero, un aporte real para democratizar Nicaragua porque apostamos a una gran unidad, nuestras bases nos pidieron la destitución, nuestra base nos está pidiendo unidad y nos debemos a la bases. Sacamos a la cúpula, ninguno quedó, no los vamos a aceptar, no vamos a negociar con la cúpula, no vamos permitir el regreso de la cúpula, el partido se está democratizando y vamos a hacer las estructuras las que tomen las decisiones”, expresó Blandón.

Respecto a los señalamientos de “corrupción” que hizo la ex legisladora María Fernanda Flores, Osuna respondió presentando la foto del pacto entre el PLC y el FSLN en la que aparece el expresidente Arnoldo Alemán, María Fernanda Flores y Daniel Ortega, “Yo no aparezco ahí”, dijo

“Ese es un concepto de la honorable esta diputada, y honradisima señora Flores Lanzas. Yo no estoy ahí” dijo Osuna, quien llamó a la unidad del PLC “hago un llamado a la unidad interna y a la reunificación de nuestra familia liberal ese es nuestro mayor anhelo del PLC”agregó.