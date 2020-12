Coalición Nacional realizará consulta nacional para elegir a sus candidatos

10 a.m.

En los próximos meses la Coalición Nacional realizará una consulta nacional para que los nicaragüenses elijan a los liderazgos que los representarán en los diferentes escenarios políticos, aseguró el opositor Félix Maradiaga en 100% Superchats de 100%Noticias.

Maradiaga adelantó que en las próximas semanas un equipo de trabajo de la CN presentará el mecanismo que se utilizará para la consulta nacional en el cual podrán participar ciudadanos autoconvocados sin necesidad de ser parte de la Coalición.

“Estamos preparando el mecanismo, no se va a limitar a la Coalición, qué quiere decir eso que van a poder entrar a consulta personas autoconvocadas, personas por suscripción, personas que no están en la Coalición porque la enorme mayoría de la oposición nicaragüense es autoconvocada no pertenece a ningún partido y sería egoísta limitar la participación solamente a las personas que estamos dentro de la Coalición”, expresó Maradiaga.

El activista político informó que todas las organizaciones que forman la CN firmaron un “compromiso político” en el que deciden aceptar los resultados de la consulta nacional, para dejar a un lado la elección por “dedazo”.

“La próxima semana la Unidad Nacional hará su proceso interno para decidir los liderazgos que nos van a representar en esta consulta, pero creemos que es fundamental que se diga basta al dedazo, ya nomás a la escogencia de representantes en cuartos cerrados de poder, tiene que ser la ciudadanía la que escoja a sus representantes para los distintos escenarios. Estamos hablando de selección de candidatos, liderazgos que nos representen ante cualquier escenario en las próximas fases de lucha y que sea el pueblo que escoja”, recalcó.

Asimismo, Maradiaga adelantó que esperan que la consulta sea amplía y señaló que la realizará una firma independiente a las organizaciones que integran la Coalición.

“No es una consulta de 1,000 o 2,000 personas, será una consulta mucho más grande que eso, verdaderamente va a hacer un experimento nunca antes hecho de Nicaragua, estamos definiendo el mecanismo transparente con expertos que lo han hecho en varias partes del mundo. Será una serie de megas encuestas bajo una metodología que ninguna de las organizaciones podrá meter las manos, con una firma internacional especializada que ha realizado estos procesos precisamente en otros países del mundo, será una mega encuesta combinada con un proceso de gran convención para ratificar a los líderes opositores”, señaló el activista.

Respecto al panorama electoral, Maradiaga señaló que la única forma para ir a comicios creíbles antecede la liberación de presos políticos y reformas electorales necesarias para elecciones libres, transparentes y observadas nacional e internacionalmente.

“En este momento no existe posibilidad de que se repita un circo electoral y que no sea totalmente desconocido tendremos que continuar presionando”, dijo.