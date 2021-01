9:44 a.m.

El empresario radiofónico Fabio Gadea Mantilla, propietario de Radio Corporación y excandidato presidencial en el 2011, expresó que todos los aspirantes a la presidencia de la república son "excelentes", a todos los conoce y son personas "preparadas", de "prestigio" y que está seguro que harán el cambio democrático en Nicaragua.

"Lo de los candidatos, me parecen excelentes, todos son excelentes, son personas preparadas y con buenas intenciones de hacer algo en el país, que vuelva la democracia, tienen una tarea enorme que es la reparación de la ley electoral, la salida de presos políticos, el derechos de andar por la calle brincando, como es posible que por andar una bandera lo maten" expresó Gadea de 90 años de edad y quien ha permanecido en su casa encerrado para cuidarse del coronavirus.

Gadea aunque mostró su simpatía por Cristiana Chamorro, considera que debe haber una competencia para seleccionar al candidato de la oposición "acarrearían muchos votos, por muchas razones Cristiana Chamorro, es una mujer de mucha simpatía, estuvo trabajando con su mamá como secretaria (...) que me perdonen pues a los demás los estimo y votaría también por ellos en el caso que fueran escogidos porque todos son personas de mi agrado, son personas extraordinariamente preprados y patriotas para componer Nicaragua" dijo Gadea quien destacó la respuesta que dió Cristiana Chamorro a los insultos de Rosario Murillo.

"Ella contestó con delicadeza propia, educada decente, cristiana tal y como es su nombre. Ni una frase de odio en la carta que contestó, ni una. Lo cual está reflejando su propia personalidad. Yo votaría por ella, aunque todos son buenos, yo votaría por ella" argumentó Gadea.

Gadea reclamó el triunfo en el 2011 de las elecciones presidenciales, reitera que obtuvo el 51% de los votos y no 31% a como lo expresan números del Consejo Supremo Electoral, dominado por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Gadea al quedar en segundo lugar, tenía derecho de ocupar una diputación, pero rechazó el escaño, denunció ante el mundo un fraude electoral y su caso se ventila en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que admitió un recurso que interpuso y hoy está ante instancias de la Corte IDH, donde se cuestiona la ilegitimidad de origen de Ortega por haberse presentado como candidato presidencial cuando la ley se lo prohibía.

"Hice el esfuerzo y estoy satisfecho porque cumplí con mi deber, y renuncié a la diputación a la cual tenía derecho porque dicen que fui el segundo. Yo no soy segundo, díganle a Daniel Ortega que el segundo es él" expresó Gadea entrevistado por el periodista Alfonso Baldioceda de Radio Corporación.

Don Fabio Gadea aspira a la unidad verdadera

El empresario radial Fabio Gadea Mantilla vio con optimismo el anuncio de la conformación de una alianza electoral opositora, a la que convocaron Ciudadanos por la Libertad (CxL) y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (AC).

"Y creo que va haber otras con estos muchachos universtiarios que apoyan a la Alianza Cívica y CxL, ya va conformándose una unidad que es la meta que debemos de tener" y criticó las "unidades separadas".

"Aqui tenemos la costumbre de estarnos uniendo, ya nos unimos en este grupo, en la UNAB, en la Alianza Cívica, en el liberalismo, en el conservatismo, pero ideay son unidades separadas todas, ninguna se junta, ahora parece que vamos hacia una unidad verdadera que es lo que el país necesita" manifestó Gadea.

El empresario radial, creador del personaje "Pancho Madrigal" dijo que él estaría dispuesto a dar asesoría a la persona que sea escogida como candidato a la presidencia de la oposición, y descartó definitivamente por su edad acompañar en fórmula a cualquiera de los aspirantes presidenciales.

Gadea criticó la recien aprobada reforma a la constitución política de Nicaragua, para instaurar la cadena perpetua y "adivina" que el argumento de "crimen de odio" se lo van aplicar a los opositores del régimen de Daniel Ortega.

"La gente está temerosa de no participar en nada por temor a que le caiga la ley del crimen de odio y que caiga la cadena perpetua, toda la vida estar encerrado ahi por no haber hecho nada, por haber protestado, me parece que está mal" reprochó Gadea.