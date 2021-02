Julio González Coordinador político del Partido Restauración Democrática, PRD, reaccionó al comunicado de Alianza Ciudadana, quienes dejaron sentado que de participar en un proceso electoral lo harán en la casilla de CxL.

“Creo que, con ese comunicado de la Alianza Ciudadana, el día de ayer en vez de buscar posiciones de acercarnos esto mas bien toma distancia, creemos que tiene que haber una flexibilidad de parte de ellos, de entender y comprender de una vez por todas que los nicaragüenses están pidiendo unidad” destacó el coordinador político del PRD.

Recuerde Leer: CxL sigue prometiendo reunión con PRD y van a establecer mecanismo para dialogar

Asimismo, aseveró que la Alianza Cuidada está imponiendo su casilla como única opción de participación en el proceso electoral, por lo que según González no están siendo democráticos, sino que están imponiéndolo, “nosotros como PRD, miramos difícil sentarnos y hablar cuando ya están imponiendo las cosas desde muy antes, nosotros fuimos claro en decir que no tenemos ningún problema de casillas todo que se haga democráticamente la escogencia” señaló el coordinador.

“Y hasta dijimos que eso puede salir de una convención con delegados de cada organización y que estos escojan la casilla que mejor les gusten, o sea que los ciudadanos nicaragüenses escojan la casilla que mejor les guste, nosotros ya lo explicamos” enfatizó Julio González.

Indicó que “con eso queda mas que claro que no quieren unidad esa ala no quiere unidad, no quiere unidad”.

Alianza Ciudadana conformada por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y el Partido Ciudadanos por la Libertad delegaron al Dr. José Dávila para dialogar con los sectores de sociedad civil y al vicepresidente de CxL, Óscar Sobalvarro para hablar con los Partidos Políticos.

Lea Además: PRD rechaza persecución policial en su contra, exigen al CSE garantice respeto a Ley Electoral

“Reiterar nuestra convicción de participar, mediante la plataforma electoral del Partido Ciudadanos por la Libertad, en un proceso electoral libre y transparente, para el cual demandamos las necesarias e impostergables reformas electorales”, indica el comunicado de Alianza Ciudadana que anunció que buscará acercamiento con los otros sectores políticos y de la sociedad civil y agradecieron la iniciativa de la Comisión de Buena Voluntad para la unidad de los opositores.