Monseñor Carlos Avilés, Vicario de la Arquidiócesis de Managua aseguró que la Iglesia católica en Nicaragua se han planteado muchas preguntas sobre la participación de los nicaragüenses en las elecciones programadas para el 7 de noviembre, tomando en cuenta que el régimen de Daniel Ortega no avanza en realizar reformas electorales que permitan un ejercicio del sufragio transparente, justo, competitivo, observado y con garantías que se respete la voluntad popular.

"En este año surgen muchas dudas, en primer lugar ¿Hay condiciones electorales?, ¿será posible ir a elecciones si no te dejan expresarte?, están coartados los derechos de los medios de comunicación, la pregunta también que nos hacemos ¿Participar será avalar otro fraude o es el único camino?, estamos claros que el único camino pacífico y democrático son las elecciones, pero ¿hay que ir a elecciones con los ojos cerrados sin ninguna condición? son cuestiones que nosotros presentamos y en ese sentido invitamos a discernir a las personas" aseguró Monseñor Avilés, durante un conversatorio sobre el papel de los actores religiosos, la Iglesia Católica, en Nicaragua en las próximas elecciones presidenciales que organizó Outreach Aid to the Americas.

El miércoles de cenizas los obispos de la Conferencia Episcopal en Nicaragua exigieron reformas electorales que garanticen un proceso de elecciones libres y transparentes en el país. Sin embargo, el régimen de Daniel Ortega no muestra voluntad política para realizar dichas reformas.

“En este año, en el cual como pastores nos unimos a la aspiración de los nicaragüenses sobre las necesarias reformas electorales que garanticen un proceso de elecciones libres y transparentes”, indica el mensaje en ocasión del inicio de la Cuaresma.

Iglesia manos arriba

Monseñor Carlos Avilés, quien también dirige la Comisión de justicia y paz de la Arquidiócesis de Managua, también destacó que la Iglesia católica continúa siendo perseguida en Nicaragua y muchas de sus obras sociales han sido bloqueadas por el régimen de Daniel Ortega.

"La Iglesia católica no ha sido excepción de la represión. A Caritas, no le dejan introducir nada por aduanas, es persecución igual a la de la gente, estamos manos arriba, estamos desarmados ante esta gente. Hemos llevado palabras de consuelo y esperanza a la gente" denunció Monseñor Avilés.

Durante estos años la iglesia católica a través de Caritas han tramitado ayudas de forma sigilosa, que se han utilizado para personas en vulnerabilidad, como en el caso de los afectados por los huracanes Eta e Iota, que impactó el Caribe norte de Nicaragua de forma violenta. Las ayudas y labor de caridad de la iglesia "se ha seguido haciendo de manera sigilosa, si lo hacemos abiertamente exponemos a la gente y nos exponemos nosotros" reiteró Monseñor Avilés.