Félix Maradiaga: "nunca he cometido un acto de corrupción", desmiente a Trinchera de La Noticia

El candidato presidencial de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Félix Maradiaga negó las acusaciones de supuesta corrupción que le atribuye Trinchera de La Noticia, medio de comunicación que desde el pasado 14 de marzo publicó una serie de reportajes sobre supuestos sobresueldos, estudios en Harvard costeados por Taiwán, y que no logró culminar su maestría. Trinchera también reportó que supuestamente Maradiaga se fue a estudiar con permiso , supuestamente otorgado por el Presidente de entonces Enrique Bolaños, este último punto no lo aclaró Maradiaga, ni la UNAB si el permiso fue o no con goce de salario.

"Esas acusaciones que no tienen fundamento y que son un ataque más de parte de quienes temen al proyecto de cambio que representamos" dijo Maradiaga vía whatsapp a 100% Noticias y adelantó que presentará sus respuestas "soportadas por una evidencia irrefutable de que nunca he cometido ningún acto de corrupción. Me he guiado siempre por los principios de integridad y transparencia" expresó Maradiaga a 100% Noticias.

Maradiaga defendió el derecho de cualquier nicaragüense de estudiar becado, "no debería ser nada malo recibir una beca para estudiar. Gracias a la generosidad de Taiwán, cientos de jóvenes se han podido formar. Sin embargo, es completamente falso que yo haya recibido dinero de Taiwán para pagar mis estudios en Harvard, de donde me gradué con honores con una maestría en Administración y Política Pública".

UNAB defiende y respalda a Maradiaga

La Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAB, salió en defensa de Maradiaga este lunes y consideraron las "acusaciones e imputaciones" de "injustificadas". Niegan el "sobresueldo de US$3,500.00 (Tres mil quinientos dólares) en el año 2003, y de actos de “nepotismo” en su calidad de Secretario General del Ministerio de Defensa y la "beca con fondos del gobierno de China Taiwán para estudiar en la Universidad de Harvard alegando que él recibió 45 mil dólares para cubrir sus estudios" asegura la UNAB que califica los reportajes como de "ataque" a la labor de Maradiaga.

La UNAB, en su comunicado cierra filas con Maradiaga al expresar que "nunca ha existido ningún señalamiento de corrupción o de mal manejos de fondos públicos, hacia Félix Maradiaga, de parte de ninguna organización gubernamental (...) Al cesar sus funciones en el Ministerio de Defensa, la Contraloría recibió sin objeciones la declaración patrimonial de Félix Maradiaga, mediante la constancia del día 2 de marzo de 2007".

"Es absolutamente falso lo dicho por Trinchera de la Noticia, que Félix Maradiaga en el año 2003 era secretario del Ministerio de Defensa, puesto que su nombramiento fue hasta el día 11 de mayo de 2004, según publicación de La Gaceta Diario Oficial Número 91, que contenía el Acuerdo Presidencial 146-2004. Por tal razón, no puede ser autor de supuestos actos de nepotismo ni de sobresueldos, ya que en el año 2003, Félix Maradiaga era un asesor de dicho Ministerio sin ninguna facultad administrativa de realizar contrataciones" agregó la UNAB.

Sobre los "sobresueldos" alegan que "las presuntas planillas de pagos" que presentó el medio de comunicación, "contienen retención de Impuesto sobre la Renta (IR), entonces ¿cómo es que se cobró un sobresueldo del cual se retiene un tributo? ¿Sí es ilegal el pago, por qué se hace tal retención? Esto muestra la falta de veracidad de las notas de este medio de comunicación" cuestiona la UNAB y señalan que el sueldo de Maradiaga en el 2004, era de 34,500 córdobas en calidad de asesor, tiempo parcial y sin dedicación exclusiva.

Según la UNAB las imputaciones de "sobresueldos" deben surgir tras una auditoría y no por "documentos cuya autenticidad no es real ni verificable, y que además, asumiendo que son auténticos no vinculan el cobro de los supuestos sobresueldos a Félix Maradiaga" y recuerdan que Maradiaga no apareció en la lista de la Procuraduría General de la República, que reveló el exprocurador Hernán Estrada, quien reveló que 286 funcionarios durante administraciones de Violeta Chamorro, Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños, recibieron sobresueldos.

"En cuanto a las acusaciones vertidas sobre la Universidad de Harvard y el programa de becas del gobierno de Taiwán que apareciera en primera plana de Trinchera de la Noticia el pasado día 17 de marzo, Félix Maradiaga no llegó nunca a recibir dinero alguno por parte de Taiwán o el gobierno de Nicaragua, como lo establece la misma constancia firmada por el Director Administrativo Financiero del Ministerio de Defensa, Mario Roa, con fecha 27 de enero de 2006, y en donde se aclara que “el Ministerio de Defensa no ha asumido el pago de estudios de Félix Maradiaga” manifiesta el comunicado de la UNAB.

Tanto Maradiaga y UNAB dicen que costeó sus estudios en Harvard por un préstamo en el BAC otorgado en julio del 2005 y que canceló en julio del 2010.

"Trinchera de la Noticia vuelve a faltar a la verdad al decir en primera pagina que: “No completó la Maestría” y que “dice ostentar títulos que no obtuvo”, todo esto es fácilmente verificable con una simple búsqueda en redes sociales o en los grupos oficiales de exalumnos de la Universidad de Harvard. Félix Maradiaga no sólo completó la maestría en Administración Pública, sino que lo hizo “Con Honores” al recibir dos distinciones académicas, como son los premios “James Souverine Gallo” y el “Eric Yankah”.

100% Noticias llamó a Xavier Reyes Alba, Director de Trinchera de la Noticia y envió mensajes, pero los dejó en visto.