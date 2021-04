PRD presentó sus objeciones ante Asamblea Nacional sobre reforma electoral de Ortega

El partido Restauración Democrática (PRD) presentó la propuesta de reformas electorales en la Comisión Especial de Carácter Constitucional para Aspectos Electorales de la Asamblea Nacional, dicha propuesta contempla las recomendaciones del Grupo Promotor de las Reformas Electorales, GPRE las cuales fueron consensuadas en la Coalición Nacional. El coordinador político, Julio González, expresó que enfatizaron en la observación, libre movilización y en el cese al acoso policial de las voces disidentes en el país.

“Hicimos hincapié en algunas en algunos puntos de las reformas, por ejemplo, la libre movilización, el acoso policial, la iniciativa de reforma dice que quién va a dar los permisos es la policía y no el Consejo Supremo Electorales, nosotros le dijimos que eso no era no era saludable para una fiesta cívica electoral y que antes de abrir campaña habían muchas actividades previas que tenemos que hacer como partido” explicó González a 100%Noticias.

Respecto a la medida en la que proponen despojar de personería jurídica a los partidos políticos que no obtengan un mínimo del 4% de los votos en las urnas, el PRD señaló que es “inconstitucional” en base a una resolución de la Corte Suprema de Justicia,

“Edwin Castro dijo que el 4% está en la Constitución y que no se movía podía mover de la Constitución, entonces le sacamos dos resoluciones de la CSJ una a favor del partido conservador en aquel momento no perdieron la personería y siguen vivos y la otra resolución fue la del PUCA que no había alcanzado el 4% y sin embargo no le aplicaron el artículo constitucional y es aliado de ellos del FSLN hoy mismo” expresó el coordinador político del PRD.

Respecto a la observación nacional e internacional, el PRD señaló la urgencia de contar con garantes para un proceso democrático creíble y transparente “una comisión que escucha, pero los únicos que hablaron fue Edwin Castro y la presidenta de la Comisión, Edwin fue el que defendió el 4% y los permisos; la presidenta dijo que estaban bien las observaciones que estábamos haciendo y que las iban a considerar”

Respecto a las inhibiciones, el PRD también expuso que no es el mejor camino para Nicaragua “tocamos el tema de las inhibiciones les dijimos que era no lo miramos con buenos ojos la inhibición, ni la Ley de Agentes Extrangeros ya que eso no era saludable”

Esta semana acudió a la Comisión Especial, el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), el cual presentó 25 objeciones y 25 recomendaciones ante una comisión de “mudos”

La Asamblea Nacional (Parlamento) dio por cerrado este lunes el proceso de consultas para unas reformas a la Ley Electoral, propuestas por los sandinistas, y que son vistas por la oposición como herramienta para un posible "fraude" a favor de la reelección del presidente Daniel Ortega en los comicios de noviembre próximo.

"Todos los partidos políticos con personalidad jurídica fueron consultados. Participaron 31 dirigentes políticos de los diferentes consejos de partidos consultados", dijo a periodistas la presidenta de la Comisión Especial con Carácter Constitucional para los Asuntos Electorales, Auxiliadora Martínez, del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

Al proceso de consultas, que inició el pasado día 22, no fueron invitados los movimientos opositores nacidos a raíz de las protestas antigubernamentales iniciadas en abril de 2018, pese a los reclamos de sus representantes, quienes aseguraron que unas reformas sin sus puntos de vista carecerán de legitimidad.