Medardo Mairena niega que se va para ALN

“Yo no tengo problemas con ningún político”, respondió el aspirante presidencial Medardo Mairena, a los cuestionamientos de algunos medios de comunicación sobre el vínculo entre el Movimiento Campesino y el Partido Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) que presentó en nombre del Movimiento Campesino a seis candidatos a magistrados propietarios del Consejo Supremo Electoral (CSE) ante la Comisión Especial de Carácter Constitucional de la Asamblea Nacional.

“No tengo problemas con ningún político, yo voy a responder por mis hechos, por mis actitudes cómo Medardo Mairena, yo no puedo responder por otras personas, por políticos, cada quien debe responder verdad sí ha cometido delitos, si se han equivocado o cometido errores”, manifestó Mairena.

El aspirante dijo desconocer las razones por las cuales ALN presentó candidatos en nombre del movimiento “no solamente el movimiento campesino ha presentado propuestas a magistrados, no puedo responder por alguien que no está, creo que esta pregunta se la deben hacer a ellos, yo voy a respetar cualquier decisión que ellos tomen porque creo que ellos han tenido la mejor intención para que de alguna manera nosotros podamos salir de esta dictadura en la lucha por la justicia y la democracia”

Mairena expresó que los partidos políticos tradicionales han cometido grandes errores pero no puede responder por sus equivocaciones “los partidos políticos tienen un gran desprestigio, no es mi culpa, no debo responder por ellos porque son ellos quienes deben de responder las preguntas sí se han equivocado, los partidos han cometido enormes errores y nosotros hemos sufrido por esas malas decisiones, por los malos arreglos, hay que ponerse en los zapatos de este pueblo sufrido que hoy estamos pagando las consecuencias, pero hay que tener la capacidad para podernos unificar y prueba de eso es que en este momento yo lo he hecho con diferentes sectores, la intención es sumar y sumar para que podamos tener la energía necesaria y que juntos en un solo puño podamos derrotar a la dictadura”

Por otro lado, el precandidato presidencial negó los rumores que supuestamente abandonaria la Coalición Nacional “siempre ha habido ese ataque hacia Medardo primero que era en el PLC, después que iba para CxL, yo te puedo decir que lo que nosotros estamos haciendo como precandidato es tratando de juntarnos en una sola propuesta para que podamos apoyar una única fórmula y honrar el compromiso que hicimos incluso con los exiliados, los precandidatos y que esa candidatura que respaldamos todos los liderazgos en una sola ruta para que podamos lograr la democratización de Nicaragua y ese es el candidato que va a decidir cuál es el partido que va a ocupar, en este momento no podemos decidir cuál es la casilla que vamos a ocupar”

Los candidatos a magistrados propietarios propuestos por el Movimiento Campesino son: