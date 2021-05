Daniel Ortega y 7 militares más encabezan lista a sancionar con Ley Renacer

9:50 a.m.

Daniel Ortega, su hija Camila y siete militares más encabezan la lista de los posibles sancionados con la Ley Renacer, cuando se apruebe tanto en el Congreso y Senado. La Diáspora de nicaragüenses en New Jersey ya entregó su solicitud de sanciones a los legisladores estadounidenses y solo esperan que se agilice el proceso de aprobación, confirmó a 100% Noticias, Damaris Rostrán, miembro de la Mesa de Trabajo de New Jersey que mantiene comunicación constante con el Senador Bob Menéndez y el Congresista Albio Sires.

“Esta ley tiene nombre y apellido y es específicamente para sancionar, inclusive que no estaba propuesto en las otras leyes, en la Nica Act y en la Magnisky, pero esta ley si lo sanciona directamente a él (Daniel Ortega) y sí sanciona al circulo que le ha permitido a él llegar a ese nivel de dictadura, o sea la gente que se beneficia de él tanto como el Ejército y los otros funcionarios” manifestó Rostrán en entrevista con Lucía Pineda Ubau de 100% Noticias.

Recuerde Leer: RENACER prioriza sanciones para miembros del Ejército de Nicaragua y familia Ortega Murillo

La dirigente de la Diáspora de New Jersey, aseguró que la lista entregada a las autoridades es de 100 colaboradores cercanos a Ortega y Murillo, como alcaldes, vicealcaldes, militantes del FSLN identificados como represores y obstaculizadores de la democracia, diputados, más policías, más militares, y más hijos de Ortega.

“Tenemos una lista y también se la hemos proveído tanto a los Staffer de las dos Cámaras con los que nos hemos reunido y es la lista en la que hemos estado trabajando para más sanciones, esperamos que haya un próximo paquete de sanciones, muy pronto (…) en la lista inicial que pasamos iban 7 militares y otros militares que hemos incluido ahorita en los últimos meses, Daniel Ortega y sus tres hijos que no están sancionados los tenemos en las lista, Camila y los otros dos que no retengo el nombre ahorita “ expresó la miembro de la diáspora, que tienen mucha incidencia en New Jersey y son claves para empujar la Ley Renacer.

Alcances de Renacer

La Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral (RENACER), propone nuevas iniciativas para abordar la corrupción del gobierno y la familia del presidente nicaragüense Daniel Ortega, así como los abusos a los derechos humanos perpetrados por las fuerzas de seguridad nicaragüenses. La Ley RENACER también requiere que el gobierno de los Estados Unidos aumente la coordinación de sanciones con Canadá y la Unión Europea, así como que refuerce los informes de inteligencia sobre las actividades rusas en Nicaragua.

Lea Más: Autores de operación limpieza y ejecuciones extrajudiciales serán sancionados con Ley Renacer

“La Ley RENACER deja claro que Estados Unidos no tolerará el surgimiento de otro dictador en nuestro hemisferio. Esta nueva legislación alinea completamente la diplomacia y las sanciones estadounidenses hacia un objetivo: elecciones democráticas en Nicaragua en noviembre de 2021 ”, dijo el presidente Menéndez el pasado 25 de marzo cuando presentó con otros legisladores demócratas esta iniciativa, que ahora ya está en el Congreso.

La ley prioriza para sancionar a:

"Funcionarios del gobierno del presidente Daniel Ortega; familiares del presidente Daniel Ortega; miembros de la Policía Nacional; miembros de las Fuerzas Armadas de Nicaragua (Ejército); miembros del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua; miembros del partido y funcionarios electos del Frente Sandinista de Liberación Nacional y sus familiares; personas o entidades afiliadas a empresas involucradas en transacciones financieras corruptas con funcionarios del gobierno de presidente Daniel Ortega, su partido o su familia; e individuos identificados en el informe requeridos por la sección 8 como involucrados en actos de corrupción pública en Nicaragua" detalla el proyecto de Ley RENACER.