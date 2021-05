El dictador Daniel Ortega acusó al embajador de Estados Unidos en Managua, Kevin Sullivan de reunirse con los partidos políticos para "vender a su candidato", señalamiento que también hizo extensivo a los embajadores de la Unión Europea. Ortega no se refirió a la cancelación de la personería jurídica del Partido Restauración Democrática (PRD) casilla de la Coalición Nacional.

"Aquí el embajador yankee anda de arriba para abajo vendiendo su candidato como que si él fuera nicaragüense él no es nicaragüense, si quiere vender candidatos que lo vaya a vender a Estados Unidos candidatos norteamericanos y aquí que no se meta el embajador yanee que no se meta el embajador yankee cómo se anda metiendo postulado candidatos presionando a partidos políticos para que los partidos políticos acepten el candidato que quiere el yankee. Cree que estamos en el tiempo de la ocupación yankee que se olvide el embajador yanqui Nicaragua es soberana" acusó el dictador en una comparecencia con motivo del 126 aniversario del natalicio del héroe nacional Augusto C. Sandino.

Ortega señalado de crímenes de lesa humanidad y por no respetar los derechos humanos, demandó respeto de los Estados Unidos y Europa que han aplicado sanciones a sus funcionarios, sus empresas y a cuatro miembros de su familia.

"Nicaragua es soberana de Darío y que merece respeto y esto va para el embajador Yankee y otros embajadores que ahi viven haciendo reuniones en sus embajadas con dirigentes políticos buscando como ser ellos los dirigentes de esos partidos políticos" arremetió el dictador, quien con la cancelación del PRD, casilla de la Coalición Nacional escogió a su adversario que algunos sectores señalan de "cómodo" en alusión a los integrantes de Alianza Ciudadana (CxL) popularmente conocidos como Alianza empresarial.

Ortega otra vez se quejó de las sanciones y de las gestiones que organizaciones de la diáspora realizan en el exterior para que se presione a Ortega en su camino hacia la cubanización.

"Peor aún los que viven viajando a esos países para pedir intervención para Nicaragua, es el colmo (...) este es un pueblo que se ganó el derecho a ser respetado, los que aún no lo entienden que lo entiendan de una vez que se sumen a esta lucha por la paz" demandó el dictador que mantiene un estado policial tras las violenta represión a protestas de abril del 2018 que dejó más de 325 muertos, según la CIDH, más de 100 mil exiliados, más de 2 mil heridos y actualmente hay 122 presos políticos.