Kitty Monterrey: CxL va a elecciones con el candidato que no sea inhibido, con el que quede

La presidenta del Partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), Kitty Monterrey expresó que la agrupación política irá a las elecciones con el precandidato que quede, luego que el régimen de Daniel Ortega detuvo arbitrariamente al aspirante Arturo Cruz y mantiene en arresto domiciliar a Cristiana Chamorro. El Ministerio Público y la sancionada policía sandinista explicaron que Cruz, es investigado por supuestamente violar la "Ley de defensa de los derechos del pueblo y a la independencia, la soberanía y la autodeterminación para la paz".

“No se trata de reponer simplemente al que salió, vamos a tener que enfrentarnos con el que quede, entonces lo que estoy diciendo es que con el que quede nos vamos a enfrentar no se trata de reponer a personas, las personas son demasiado valiosas como para reponerlas cada uno tiene su propio mérito”, manifestó Monterrey.

La representante de la agrupación política dijo que la oposición no puede dejarse vencer simplemente porque están dañando a determinadas personas “estamos en una coyuntura sumamente difícil cada día que pasa la represión aumenta ya vimos lo que sucedió este fin de semana con un precandidato inscrito en esta alianza que todavía no se sabe de su paradero ¿dónde está? ¿Cómo está?”

Monterrey informó que hay indicios que las acciones represivas contra la oposición van a continuar, por lo cual espera que CxL sea la casilla de toda la oposición para enfrentar a Ortega “son golpes lo que recibimos indiscutiblemente no podemos negarlo pero estamos en constante comunicación no sólo con los precandidatos inscritos sino con todos los miembros de esta alianza porque hemos llegado a la conclusión que Ortega no se va a detener y posiblemente siga tratando de descalificar a todo aquel que se le oponga pero nosotros vamos a continuar luchando en contra de él y si nos quitan candidatos pues los vamos a reponer aquí tenemos una posición sólida”

Según la activista política, la única solución a Nicaragua son elecciones libres “si hay un voto masivo en noviembre Ortega va a ser derrotado y eso es a lo que él le tiene miedo y por eso está haciendo todo lo que ha venido haciendo porque lo que quiere es que los nicaragüense perdamos la esperanza, no vamos a dejar que se pierdan las esperanzas vamos a seguir en esta lucha, no importa lo que haga porque para eso nos constituimos como oposición y nosotros estamos obligados a darle al pueblo la única opción que queda”

El aspirante Juan Sebastián Chamorro pidió continuar con el proceso en caso que la dictadura ordene su encarcelación “todos estamos bajo la posibilidad de que la dictadura actúe contra nosotros porque tienen miedo porque no tienen gente porque quieren hacer todo lo humanamente posible para robarse estas elecciones y poner las condiciones más difíciles y nosotros lo que tenemos que hacer es hacérsela lo más difícil posible, entonces sí aquí hay un proceso de inhibición que afecte a este servidor mi mensaje es que el proceso debe de continuar porque nosotros tenemos que llegar hasta el 7 de noviembre para derrotar a Ortega”