Diputados sandinista rechazan sanciones de EEUU y respaldan cacería de opositores en Nicaragua

Este jueves los diputados sandinistas de la Asamblea Nacional aprobaron una “declaratoria legislativa en Defensa a la Soberanía Nacional y Rechazo a las agresiones injerencista contra el pueblo de Nicaragua” que es en la misma sintonía al rechazo de las sanciones que hizo la vicepresidenta sancionada Rosario Murillo este miércoles. El Tesoro de Estados Unidos sancionó el miércoles a Camila Antonia Ortega Murillo y a otros funcionarios de la dictadura como el diputado Edwin Castro, Ovidio Reyes, presidente del Banco Central y al General de Brigada del Ejército Julio Rodríguez Balladares, Director del Instituto de Previsión Social Militar. Los diputados rojinegros también respaldaron la cacería de opositores acusados por supuesta "traición a la patria".

Los legisladores sandinista aprobaron con 72 votos “la Declaración Legislativa" que rechaza las sanciones.

“Ante el deber de las y los nicaragüenses de preservar y defender los derechos y principios fundamentales de independencia, soberanía y autodeterminación, la Asamblea Nacional condena enérgicamente la actitud injerencista, unilateral y arbitraria del gobierno de los Estados Unidos de Norte América en contra del Pueblo de Nicaragua”, reza parte de esta declaratoria.

Los sandinistas en la Asamblea Nacional también reaccionaron amenazantes con los opositores a quienes tachan de “traidores de la patria” porque según ellos impulsaron “bloqueos económicos, comerciales y sanciones arbitrarias contra el pueblo de Nicaragua” y ante esto piden que estas supuestas acciones sean penalizadas

“Esto no debe quedar así, simplemente porque yo soy oposición y como oposición yo busque financiamiento, pero no busque un financiamiento con prácticas éticas y honestas, porque o pude haber solicitado cooperación extranjera para capacitar en valores de derechos y ciudadanía, pero no acceder a un financiamiento de una potencia extranjera que está ligado a la vida nuestra desde 1927 que Sandino levanta la bandera en contra de la intervención norteamericana”, dijo la diputada Maritza Espinales.

Además, agregó que: “Ellos al demandar un bloqueo económico, están alterando el orden constitucional de nuestra independencia económica porque nosotros tenemos relaciones bilaterales, unilaterales para poder desarrollar el aspecto económico y social de nuestro pueblo, eso es alterar el orden constitucional, también lo provocan cuando provocan proceso de desestabilización ligados a actos terroristas”.

De igual manera manifiestan en su declaración que respalda las detenciones y encarcelamientos a los precandidatos presidenciales y a opositores porque según ellos han faltado a la ley 1055.

“La Asamblea Nacional de la República de Nicaragua respalda las acciones que ejecuta el Ministerio Público y la Policía Nacional fundamentadas en la Constitución Política de Nicaragua y el ordenamiento jurídico del país, en especial la Ley No. 996, Ley de Amnistía y la Ley No. 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz”, dice su declaratoria.