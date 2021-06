Samcam: Ejército se alejaría de Daniel Ortega quien no quiere elecciones

El mayor en retiro Roberto Samcam destacó que el Ejercito de Nicaragua le dará la espalda al dictador Daniel Ortega, pero hasta que esté al fondo del barril y advierte que Ortega pretende anular las elecciones presidenciales prevista para noviembre de este año, aferrándose al poder por la fuerza.

“El gobierno de los Estados Unidos espera que en algún momento el Ejército cambie de acera, lo va hacer el Ejército solo cuando vean a Ortega que ya está no al borde del precipicio, cuando lleve dos metros abajo cayendo, entonces ahí sí van a brincar ¿por qué?, porque son unos camaleones con todas las habilidades del camaleón… se hizo para cuando doña Violeta, cuando Arnoldo, cuando Bolaños y cuando volvió Ortega al poder, se acomodaron a los 4 gobiernos” dijo Samcam a 100% Noticias durante el programa 100% Superchats.

Lea Más: Roberto Samcam: El Ejército ha venido de más a menos, hacen todo para mantener al dictador en el poder

De igual manera el mayor en retiro manifestó que los nicaragüenses no han renunciado a la vía electoral, respondiendo así a un tuit del sancionado Juan Carlos Ortega Murillo quien dijo el pasado 5 de junio que “En 2018, los Vendepatria -los mismos de siempre- renunciaron a la vía electoral”.

"En ningún momento se ha renunciado a las elecciones que al contrario se están pidiendo que sean, libres, justas, transparentes y observadas.

“¿Quien ha renunciado a la vía electoral? lo que se está pidiendo es elecciones justas, limpias, honestas, transparentes, competitivas y observadas eso no es renunciar, renunciar es decir, no va haber elecciones y desde ya hablamos de abstención etc, etc, pero la oposición no ha dicho nada de eso. Todos los candidatos que estaban en la Coalición Nacional fueron a la Alianza Ciudadana, o sea que estaban todavía pensando en continuar el proceso electoral como la única vía legal, constitucional para cambiar el poder, pero cuando estás frente a una dictadura que tiene las armas, que tiene las instituciones del Estado que evita o impide que la oposición acceda al poder, ya ahí la situación se vuelve mucho más complicada” explicó Roberto Samcam.

Ortega provoca "levantamiento"

Samcam se refirió a las amenazas realizadas recientemente por la sancionada vicepresidenta Rosario Murillo a la iglesia católica en Nicaragua.

Lea Más: Estados Unidos sanciona a Camila Ortega Murillo, Edwin Castro, Ovidio Reyes y Julio Rodríguez

“Parte del plan de ellos, (Ortega Murillo) según parte de la información que pasan de allá de Nicaragua es que eso sería la última etapa de la operación Danto, provocar un levantamiento y saben que la única posibilidad de un levantamiento es atacando a la iglesia católica si eso pasa hay suficiente paramilitares para aplastar cualquier levantamiento porque es un levantamiento cívico, ciudadano no es un levantamiento armado y evidentemente aunque anden con piedras o tiradoras, esos criminales andan todo el armamento que el Ejército les ha dotado y lo hemos visto en los entrenamientos en distintos lugares donde están entrenando con armas de guerra, paramilitares con armas de guerras del Ejército entrenados por oficiales del Ejército” dijo.

Además, agregó que “en esas condiciones de acuerdo a la información es que quieren que haya un levantamiento aplastarlos y suspender elecciones y la única forma de que la gente se pueda levantar no es con los líderes políticos. Ya vimos que hubo una solidaridad enorme a nivela nacional e internacional con Cristiana, Félix, Juan Sebastián, Violeta Granera, con Chepe pero nadie se tiró a las calles pero por los sacerdotes creo que sí” dijo Samcam.