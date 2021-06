Régimen en Nicaragua interviene cuentas e impone restricción migratoria a Junta Directiva de FUNIDES

El régimen de Daniel Ortega, ordenó la intervención de las cuentas e impuso restricción migratoria a cinco miembros de la Junta Directiva de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES). El excanciller Norman Caldera es uno de los afectados y confirmó a 100% Noticias de la intervención de sus cuentas. Caldera dijo que a él la fiscalía por el momento no lo ha citado.

"Todavía no me han citado en fiscalía, presumo que lo van hacer, no sé lo que me vayan a preguntar" respondió brevemente Caldera al consultarle sobre el tema.

Lea Además: Giammattei pide a Nicaragua a cesar persecución y liberar a opositores

Los otros directivos a quienes se les impuso dicha medida son la Presidenta de FUNIDES, María Antonieta Fiallos, Federico Sacasa, Ximena González y Terencio García.

El Ministerio Público, informó este viernes que citaron a María Antonieta Fiallos Gutiérrez y al señor Federico Sacasa Patiño, en relación al proceso de "investigación en contra de Juan Sebastián Chamorro García como Director Ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES) y la Fundación como tal por haber incumplido gravemente con sus obligaciones ante el Ministerio de Gobernación (MIGOB), quien ha obtenido indicios de se podrían estar cometiendo actividades ilícitas".

Fiscalía cuestionó a exembajador de OEA

Este viernes asistió a la fiscalía el exembajador ante la OEA y analista político Edgar Parrales, a quien le cuestionaron sus críticas a las leyes impuestas por el régimen "parece que no les gusta que yo diga que no son leyes válidas, porque aducen que mientras la Corte (Suprema de Justicia) no haya evacuado los recursos de inconstitucionalidad, valen" dijo Parrales a periodistas que lo esperaban en las afueras de la fiscalía al salir de la "entrevista" que fue citado.

Parrales fue citado en relación al caso del aspirante presidencial Juan Sebastián Chamorro y aclaró que no tiene ninguna relación con el precandidato presidencial.

Lea También; Michael Healy: "estamos indignados" por detenciones que erradican la competencia electoral

"Me pregustaron si lo conocía, yo les dije que desde niño lo conocía, cuando su mamá era Cónsul general de Nicaragua en Washington y yo era Embajador. Luego lo volví a ver ahora ya grande, cuando él daba las presentaciones de Funides sobre el avance de la situación económica del país; es el único conocimiento que tengo de él y de Funides nada, porque yo no tengo ninguna relación", aseguró Parrales.