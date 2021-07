EEUU suspende visas a 100 funcionarios en Nicaragua entre diputados, jueces, fiscales y sus familiares

El Secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, informó que Estados Unidos impuso restricciones de visas a unos 100 miembros de la Asamblea Nacional, fiscales, jueces y familiares del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua.

“Hemos impuesto restricciones de visa a 100 miembros de la Asamblea Nacional de Nicaragua, fiscales, jueces y sus familiares que impulsaron el asalto del régimen de Ortega-Murillo a la democracia”, informó Blinken

El Jefe de la diplomacia estadounidense agregó que continuarán utilizando herramientas económicas y diplomáticas para apoyar la democracia nicaragüense.

We have imposed visa restrictions on 100 members of Nicaragua’s National Assembly, prosecutors, judges, and their family members who advanced the Ortega-Murillo regime’s assault on democracy. We will continue to use economic and diplomatic tools to support Nicaraguan democracy.