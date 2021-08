Unidad para demandar nuevas elecciones en Nicaragua, exilio clave para incidencia

El Presidente del cancelado Hagamos Democracia, Luciano García aseguró a 100% Noticias que conversó con la expresidenta de Ciudadanos por la Libertad (Cxl), Kitty Monterrey, quien ahora comparte la visión de unidad bajo una nueva demanda que son nuevas elecciones, porque las de noviembre serán una "farsa electoral" en Nicaragua.

"Ella (Kitty Monterrey) lo que visibiliza es que todos los sectores se deben de unir para solicitar nuevas elecciones" aseguró García sobre conversaciones sostenidas con Monterrey.

Kitty Monterrey se exilió en Costa Rica luego que el Consejo Supremo Electoral canceló la personería jurídica a su partido político, que era el único opositor que había quedado habilitado y ellos continuaban en el proceso electoral, pese a que no existían condiciones y con todos los liderazgos opositores y precandidatos presos.

"Yo tuve la oportunidad de conversar con ella estando aquí en Costa Rica ofreciéndole que pudiera establecer comunicación y lazos de unidad a como nosotros lo vemos, que esto no es una lucha ideológica ni mucho menos partidaria, ella me externó que obviamente la relación con la que ella llevaba CxL y la visión que ellos tenían, obviamente con la quitada de la personería jurídica de CxL, los deja en el limbo y hacer un retorno a cómo entre todos enfocamos la nueva demanda hacia el régimen donde ya no es partidaria donde ya no es a través de un partido político" informó García.

Para García, aún hay oposición en Nicaragua, pero de dos tipos "la que está callada y que tiene miedo de opinar y la oposición activa que son todas aquellas personas que están en el exilio y que se convierten en la voz de los que no pueden hablar en Nicaragua".

"Las estructuras (de la oposición) están bastante intactas, muchos de los liderazgos principales tuvieron que salir al exilio pero la estructura de base se mantienen con diferencia que no se quieren exponer en este momento con el nivel de represión que existe en Nicaragua" sostiene.

Sáenz: Ortega facilita unidad

La semana pasada el economista y analista político Enrique Sáenz dijo a 100% Noticias que efectivamente Daniel Ortega "ha facilitado las condiciones para que los nicaragüenses nos juntemos".

E instó "tenemos que juntarnos y no para platicar si no para acordar objetivos y rutas que nos permitan aprovechar estas condiciones, que no ocurra lo de 2018 que llevamos 3 años, para definir objetivos estratégicos y rutas que sumen esfuerzos y voluntades" e insistió que "estamos obligados a la unidad".

Sáenz dijo que la unidad forma de no cometer nuevos errores es "reconocerlos y esto no es para señalar a nadie, ni a organizaciones, pero hay que señalar el pecado más que al pecador".

Señaló los puntos que la oposición organizada en Nicaragua no logró ir en un frente común.

"¿Pudieron ponerse de acuerdo en condiciones mínimas para presentarlo a la comunidad internacional? no, no se pudieron poner de acuerdo; ¿Pudieron ponerse de acuerdo en una estrategia frente a Ortega? no, no se pusieron de acuerdo; ¿Pudieron ponerse de acuerdo en reglas del juego para elegir candidatos? no, salvo una organización en general; ¿Pudieron ponerse de acuerdo en una mini estrategia de cara a la comunidad internacional? no, mas bien uno recibía reflujo que venía uno y se aparecía otro a hablar mal del otro" cuestionó Sáenz por lo que instó a revisar qué se hizo bien y mal.