Roberto Samcam califica de "nefasto" y "claudicante" mensaje de Agregado militar de EEUU en Nicaragua

El Mayor en retiro del Ejército de Nicaragua, Roberto Samcam, lamentó que el Agregado de Defensa de los Estados Unidos de América, teniente coronel Róger Antonio Carvajal Santamaría, echara flores al jefe del Ejército de Nicaragua, Julio César Aviles, durante un encuentro realizado en Managua con varios agregados de defensa militares de varias misiones acreditadas en nuestro país.

Durante el encuentro, el teniente coronel Róger Antonio Carvajal Santamaría, según una nota de prensa publicada por la institución castrense expresó que el Ejército de Nicaragua forma parte "del gran crecimiento y estabilidad de este país…”, se lee en la nota.

Por su parte, Roberto Samcam, quien se encuentra exiliado en Costa Rica, manifestó al Programa 100% Entrevistas que dirige nuestra directora Lucía Pineda Ubau, que el funcionario norteamericano está alejado de la realidad que vive nuestro país.

"Este es un mensaje nefasto y claudicante que cae como baño de agua fría para la población Nicaragüense", expresó Samcam, quien muestra preocupación por las palabras de Carvajal.

Según la nota oficial del Ejército de Nicaragua, Carvajal habría dicho que el comando sur de Estados Unidos desea trabajar de la mano con el cuerpo armado de Nicaragua.

“Nosotros esperamos trabajar con las fuerzas armadas de Nicaragua, en las áreas que usted indicó, ese ha sido el mensaje que yo he dado, que he hablado con mis superiores… y espero seguir en esa ruta… me da gusto de verlo en buena salud, la verdad es que nos preocupa, porque ustedes son gran parte del gran crecimiento y estabilidad de este país…”, se lee en el documento emitido por las fuerzas castrense.

De acuerdo con Samcam, "se puede entender que el comando sur de Estados Unidos necesita relaciones con Nicaragua para tener información sobre los temas que le preocupan al comando sur, pero Ortega y el Ejército se ríen porque entienden que Estados Unidos necesita más de Nicaragua que Nicaragua de Estados Unidos", añadió el ex jefe militar.

Samcam también cuestionó que el Ejército de Nicaragua "forme parte" o sea el "sostén" para la "estabilidad y el crecimiento del país".

"Este hombre (Róger Carvajal) anda como decimos en buen nicaragüense, más perdido que un perro en procesión porque ¿de que estabilidad estamos hablando?, cuestionó el también experto en Seguridad Ciudadana.

"Estamos mal"

Otro de los puntos que fueron abordados durante el encuentro con los agregados militares en Managua, fue el manejo de la pandemia de la covid-19, por parte de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Semanalmente el MINSA solo informa de un fallecido, pero médicos independientes como el Dr. Leonel Argüello estiman que 300 personas fallecen a la semana.

Desde que inició la pandemia en nuestro país, el régimen de Nicaragua ha mostrado poco interés en preservar la vida de los nicaragüenses y por el contrario, continúa promoviendo eventos con aglomeración de personas, a pesar de que las autoridades del Ministerio de Salud por cuarta semana consecutiva reportaron un considerable incremento en los casos de contagios.

Roberto Samcam también cuestionó las jornadas de vacunación contra la Covid-19, porque en los hospitales de Managua, los ciudadanos hacen extensas filas bajo sol y a veces bajo lluvia para lograr una dosis de las vacunas que en la mayoría de los casos han sido donadas gracias al mecanismo Covax.

"En el tema de la vacunación contra el coronavirus, esa es otra irresponsabilidad mayúscula del gobierno, porque apenas Nicaragua tiene el 3 por ciento de la población vacunada", señaló Samcam.

Samcam ve con profunda preocupación que lo planteado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos y que esta representado por Carvajal, "da la impresión de que el cabildeo ha dado resultados y no hay señas de que sancionen al Ejército de Nicaragua, finalizó Roberto Samcam.