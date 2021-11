La ex diplomática afirmó que Daniel Ortega no se iría fácil de ese organismo.

La ex embajadora de Argentina ante la Organización de Estados Americanos (OEA), advirtió del riesgo económico que corre Nicaragua si el dictador Daniel Ortega se retira de ese organismo como lo planea.

Bertol, quien se destacó por denunciar ante ese organismo las violaciones de Derechos Humanos por parte de la dictadura cuando iniciaron las protestas de abril en el año 2018, señaló que una vez que Ortega salga de la OEA, dejaría de recibir financiamientos internacionales de varios organismos.

“Todas las miradas sobre sanciones empiezan a expandirse sobre el sistema que rige a Nicaragua. Irse de la OEA significa perder créditos de organismos internacionales como el BID, este depende de la OEA y tiene pasos comunicantes muy fuertes y apartarse de una posibilidad de crédito. Lo mismo pasaría con el BCIE, el Fondo Monetario Internacional (FMI). No es decir solo me voy porque no cumplen la carta que tildan de injerencia de los estados miembros”, señaló Paula María Bertol.

Si Ortega cumple con retirarse de la OEA, el organismo le permitirá abandonarlo dos años después de denunciada la carta.

“Durante los dos años (que Ortega tiene para retirarse de la OEA si denuncia la Carta Democrática de ese organismo), es como si Nicaragua estuviera siendo miembro pleno (de la OEA). Lo que nos interesa saber sobre lo que está pasando en Nicaragua es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) siga informando y pueda actuar antes las denuncias que se hagan ante la CIDH y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), con lo cual no se librarán e incluso, de todo lo que pasan hasta el momento que se tengan que retirar”, advirtió la ex diplomática durante el programa 100% Entrevistas.

“Las denuncias de lo que ha pasado de las masacres de 2018 hasta el día de la elección en que tantos países consideraron ilegítima, irregular y con falta total de transparencia sigue siendo considerada de la misma manera. No pueden borrar nada de lo que ha pasado hasta ahora”, señaló Bertol.

Paula María también lamentó que, si Ortega se niega a cumplir y a respetar los tratados internacionales, estaría sometiendo al país a un grave problema económico.

“Lo que si puede pasar es que sometan a un mayor sufrimiento a los nicaragüenses porque las herramientas que pueda tomar la Comunidad Internacional son las de condenar, seguir protestando fuertemente contra nicaragua, restricciones comerciales, pero en definitiva muchas de esas medidas van en contra de los nicaragüenses”, advirtió la ex diplomática.

Golpe duro

Paula María Bertol también reconoció que en los últimos días la dictadura ha recibido una serie de “golpes duros”, lo que ha puesto a tambalear al régimen, por lo que llamó una vez más a Daniel Ortega y a Rosario Murillo a buscar un diálogo con todos los actores sociales del país para solucionar la crisis sociopolítica que desde hace dos años atraviesa al país.

“Yo insisto una vez más en que siempre hay que agotar todas las instancias diplomáticas y este golpe en la asamblea general ha sido un golpe muy duro para la dupla Ortega Murillo”, puntualizó.

“No creo que el poder ejecutivo se vaya de un momento a otro por todas las implicaciones que tendrían”, finalizó la ex embajadora de Argentina ante la OEA.