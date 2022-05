EEUU descarta invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela a la Cumbre de las Américas

Washington, 2 may (EFE).- Estados Unidos descartó este lunes invitar a los Gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela a la Cumbre de las Américas de junio, que se celebrará en Los Ángeles, porque considera que "no respetan" la democracia.



"Cuba, Nicaragua y el régimen de (Nicolás) Maduro no respetan la carta democrática de las Américas y por lo tanto no espero su presencia", anunció el subsecretario estadounidense para América Latina y el Caribe, Brian Nichols, en entrevista con NTN24.

El funcionario subrayó que el presidente de EE.UU., Joe Biden, "ha sido bien claro de que los países que no respeten la democracia no van a recibir su invitación" a la cumbre, que reunirá a jefes de Estado y de Gobierno de la región.



El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, exigió este lunes la participación de su país en el encuentro, y denunció que EE.UU. pretende organizar una cumbre de "Estados selectivos".



"Los grandes retos de la humanidad no se solucionan mediante la confrontación y la violencia, sino mediante la solidaridad y la cooperación", añadió.



También se pronunció el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que la semana pasada pidió en una llamada con Biden que invite a "todos los pueblos de América".



"¿Cómo es que convocamos a una Cumbre de las Américas, pero no invitamos a todos? ¿Entonces de dónde son los que no están invitados? ¿De qué continente? ¿De qué galaxia? ¿De qué satélite?", cuestionó el mandatario mexicano.



El Gobierno estadounidense ya avisó la semana pasada que veía "improbable" invitar a los Gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, países que sí asistieron a la Cumbre de las Américas celebrada en Ciudad de Panamá en 2015.

EE.UU. no ha confirmado en cambio si invitará al opositor venezolano Juan Guaidó, a quien reconoce como presidente desde 2019.



La IX Cumbre de las Américas, que se celebrará en Los Ángeles (EE.UU.) del 6 al 10 de junio, será la segunda organizada por Estados Unidos después de la edición original en Miami en 1994, y su objetivo principal es diseñar un pacto migratorio regional.