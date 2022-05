Concesiones de EEUU a Nicaragua, Cuba y Venezuela deben ir acompañada por acciones que ayuden a la población asegurá International Crisis Group

Mariano de Alba asesor de la International Crisis Group explicó que el acercamiento entre Cuba, Venezuela y Nicaragua con Estados Unidos que busca flexibilizar las sanciones impuesta por el país norteamericano por las violaciones de derechos humanos en cada uno de los regímenes posiblemente se da debido a la invasión de Rusia a Ucrania que ha provocado que estos regímenes estén más dispuestos a realizar concesiones para entablar un mejor canal de comunicación con EEUU.

“Se ve algunos indicios de posible cambio este año, porque la invasión de Rusia a Ucrania de alguna forma abrió una puerta dónde los gobiernos de Nicaragua, Cuba y Venezuela saben que uno de sus más importantes aliados está en una situación bastante complicada, en aprietos, no puede ya de alguna forma están presente en América Latina en el futuro cercano y por lo tanto se empieza a haber mayor disposición de estos gobiernos que siempre han insistido mucho de que no le interesa Estados Unidos qué Estados Unidos lo que quiere es imponer su posición en la región empieza a ver sus contactos exploratorios para ver qué avances puede haber y yo creo que es muy común tanto a Cuba, Nicaragua y Venezuela este año hemos visto esos tres gobiernos han estado mucho más abierto mucho más que el año pasado en tratar de ver uno se puede entablar una conversación directa con el gobierno estadounidense con administración Biden y dos cada gobierno tiene sus intereses” explicó de Alba.

Lea Más: Opositores rechazan a Venezuela, Cuba y Nicaragua en la Cumbre de las Américas

De igual manera señala que Estados Unidos, pretende flexibilizar su régimen sancionatorio contra las tres dictaduras en la región siempre y cuando estas estén dispuesto a realizar concesiones que la administración Biden considere positivo.

“Está dando la posibilidad de que Estados Unidos flexibilice su régimen sancionatorio con respecto a los tres países pero siempre atados a avances o desarrollos qué el gobierno estadounidense estime positivo, por ejemplo en caso de Venezuela está posible flexibilización viene muy atada al gobierno del régimen de Nicolás Maduro que regrese a la mesa de negociación a la ciudad de México con la oposición venezolana. En el caso de Cuba las medidas están enfocadas en tratar de ayudar a la población cubana por ejemplo que ya no hay límite para el envío de remesas que pueden más intercambio entre ellos en términos de vuelo entre personas y bienes entre Estados Unidos y Cuba pero sí ahí la expectativa de qué Estados Unidos va a transitar estas flexibilizaciones pues sus gobiernos tienen que responder alguna forma con sus propias concesiones” manifestó el asesor de Crisis Group.

Por otro lado, manifestó que en el caso de Nicaragua la detención reciente del excarcelado político Yubrank Suazo podría complicar la conversación con Estados Unidos.

“En el caso de Nicaragua, aunque hubo este acercamiento realmente un hecho que debería verificar si es que hay intención del gobierno de Daniel Ortega de avanzar es por ejemplo que no haya mayores presos políticos y esa semana vimos un nuevo arresto a un opositor en Nicaragua, el señor Suazo, Yubrank Suazo y eso creo que alguna forma frena o va a complicar mucho la posibilidad de que la conversación entre el gobierno Daniel Ortega y la administración Biden avances” explicó.

Interés de EEUU

De acuerdo con Mario de Alba la administración de Biden está muy interesado en frenar la migración no solamente de los nicaragüenses sino de los cubanos que viajan a Nicaragua y de ahí salen rumbo a la nación norteamericana, debido a que el régimen de Daniel Ortega suspendió el requisito de visado para que los cubanos lleguen al país.

“El gobierno estadounidense en primer lugar está muy interesado de alguna forma tratar de frenar la deriva autoritaria en la que se ha inmerso Daniel Ortega, el gobierno estadounidense sabe alguna forma que esa es una situación que no solamente ha indignado a una buena parte de la región sino que también tiene efectos colaterales y otro tema que la administración Biden está siguiendo muy de cerca y de hechos era el tema principal en la cumbre de las Américas donde obviamente Ortega no va a estar invitado, es el tema migratorio y ahí hay un tema que Estados Unidos está siguiendo muy de cerca, porque no solamente la migración nicaragüense, que está saliendo a otro países de Centroamérica, y algunos casos llegando a Estados Unidos sino que también Washington ven con preocupación la propia migración cubana que está saliendo hacia Nicaragua dado que no hay restricción de visa y a su vez, esos cubanos pues tratan de llegar a suelo estadounidense”.

Participación de la oposición

Según el asesor de la International Crisis Group Estados Unidos la oposición debería tener el suficiente pragmatismo para estar abierta a que Estados Unidos trate de concretar avances que vayan atados con concesiones que ayuden a los problemas que afectan a los nicaragüenses.

Recuerde Leer: Analista lamenta que países condicionen participación a Cumbre de las Américas por respaldar a dictadores

“El gobierno estadounidense no tiene forma de adelantar el regreso a la democracia de Nicaragua si los nicaragüenses que aspiran a eso no se organizan y no presiona por ellos también, desconozco cuál es la relación entre la oposición nicaragüense y Washington el gobierno actual de Biden pero yo sí creo que la voz de la oposición nicaragüense obviamente la que está en el exilio sigue siendo relevante debería ser consultada y creo que la posición que debería optar la oposición nicaragüense es tener el suficiente para pragmatismo de estar abierto de qué Estados Unidos trate de que se concreten avances pero siempre exigiendo que cualquier concesión estadounidense venga atado a avances y soluciones reales que afectan al nicaragüense”.