Ernesto Medina: “estoy convencido que sí veremos una Nicaragua sin Ortega”

El ex rector de la Universidad Americana (UAM) y ex miembro de la Alianza Cívica, Ernesto Medina está convencido que los nicaragüenses vivirán en una Nicaragua sin Daniel Ortega. Al mismo tiempo, señala que Ortega se comporta de manera irracional y desesperada, tras el cierre de la Academia de Ciencias de Nicaragua (ACN).

En una entrevista para el programa “Aquí estoy” con la periodista y presentadora en Deutsche Welle, Pía Castro, Medina reconoció que la oposición nicaragüense ha cometido muchos errores, siendo incapaces de presentarse como una “verdadera alternativa” para el pueblo pinolero.

“Estoy convencido que sí veremos una Nicaragua sin Ortega (...) tengo el privilegio de estar muy cerca de los diferentes grupos de oposición que hemos cometido muchos errores en estos años, hemos sido incapaces de presentarnos como una verdadera alternativa, pero conversando con los diferentes grupos me doy cuenta que el espíritu de rebeldía sigue intacto, el sueño de una nueva Nicaragua si sigue intacto”

Al mismo tiempo, Medina señaló el comportamiento irracional de Ortega con la cancelación de organizaciones de la sociedad civil. “el aislamiento de Daniel Ortega, la desesperación con todos estos últimos actos irracionales por ejemplo el cierre de la Academia de Ciencias de Nicaragua (ACN), de la cual yo soy fundador y miembro, lo considero un acto desesperado de alguien que no sabe qué más hacer para mostrar que tiene el poder y el control total”

El catedrático que se exilió en octubre 2021 en Berlín, Alemania expresó que Daniel Ortega es un dictador con totalitarismo a ultranza que desde un principio quiso venderse como el protagonista de la revolución 1979 cuando el verdadero protagonista fue todo el pueblo de Nicaragua.

“Desde antes de esta crisis han pretendido que Daniel Ortega es el gran protagonista de una gesta que fue todo el pueblo en Nicaragua, ni siquiera el Frente Sandinista fue clave, pero tampoco el Frente Sandinista es un grupo muy pequeño, la revolución contra Somoza fue posible porque todo el pueblo se volcó”

Medina lamenta que los nicaragüenses tengan que transitar nuevamente por el camino amargo de otra dictadura.

“El gran drama que vivimos en Nicaragua y en América Latina de haber estado cerquita del cielo de haber tocado el cielo y haber visto que tenemos la posibilidad de construir un mundo maravilloso, nuevo, más justo y de repente que todo se derrumba y volvemos a comenzar y en gran medida debido a eso a la falta de haber procesado bien nuestra historia, nuestro pasado y utilizar esas lecciones del pasado para no repetirla”

Medina asegura que todavía tiene una tarea pendiente con la nación, que es construir un sistema educativo liberador. “Extraño a Nicaragua, a la gente, la familia, los amigos y principalmente ahora los presos, el sufrimiento de los presos, de la familia, algunos de ellos muy cercanos y oír los testimonios de los familiares que dicen sobre el deterioro de la salud de los prisioneros"

"Yo siento que todavía tengo una tarea pendiente y lo que yo siempre he soñado es que la educación se convierta en el motor de la transformación de Nicaragua, y eso sigue pendiente, no hemos logrado construir un sistema educativo liberador de alguna manera y que obviamente está en función de un desarrollo verdaderamente humano, eso tampoco lo hemos logrado y es una tarea pendiente en lo que yo creo que puedo jugar todavía un papel y este paréntesis de volver a Alemania me está sirviendo para eso”, concluye