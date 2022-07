Marlon Sáenz Cruz, conocido como el Chino Enoc se encuentra mal de salud y en “riesgo de muerte”

El paramilitar Marlon Sáenz Cruz, conocido como "El chino Enoc" dijo durante su juicio realizado el pasado 18 de julio que se está muriendo en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, conocidas como El Chipote, sitio donde se encuentra encerrado después que agentes de la sancionada Policía lo detuviera y lo acusaran por narcotráfico.

Marlon Sáenz es un paramilitar que se volvió crítico a Rosario Murillo, a quien cuestionaba públicamente y llamaba al resto de simpatizantes sandinistas a revelarse contra la esposa del dictador Daniel Ortega.

Durante la audiencia realizada, el juez sandinista Ángel Jancarlos Fernández, quien ya ha condenado a otros reos políticos lo remitió al Instituto de Medicina Legal (IML), para que sea valorado, pero, según información extraoficial, el reo supuestamente se encuentra ahorita en un hospital "porque desmejoró de manera preocupante", informó el diario La Prensa en su sitio web.

"Casi me muero"

Durante el juicio, Marlon Sáenz Cruz, quien es un paramilitar orteguista confeso, dijo al juez que se encuentra en riesgo de muerte y que teme morir en el centro de detención.

“Tengo heridas de guerra. Tengo sesenta y dos años. Estando en prisión se me abrió la úlcera de más de cinco años que no se me abría. Tuve casi paros respiratorios. Ya tuve un shock séptico. Casi me muero por la trombosis. Anoche (17 de julio de 2022) hice algo para abrirme la nariz. Mis problemas son gravísimos. Soy hipertenso. Los intestinos que no tengo. Tengo insuficiencia renal. Tengo afectación hepática y no me han llevado, en dos meses, ni a Medicina Legal ni al hospital de la Policía”, expresó el Chino Enoc en la audiencia, detalla el medio de comunicación.

El militante sandinistas, quien ahora es uno de los nuevos presos políticos de la dictadura, se encuentra en un hospital porque su salud "ha desmejorado" y se encuentra en "gravedad", se lee en el sitio web del periódico.

"Estoy en indefensión"

Durante su juicio, el Chino reclamó al juez que no le permitieron defenderse solo debido a que él es abogado y a pesar de su petición, le impusieron a defensor público.

"En la audiencia, el Chino Enoc indicó que su familia nombró a un abogado, Virgilio Flores, pero, supuestamente “por equivocación”, el poder judicial le nombró a Pánfilo Orozco. El paramilitar indicó que con Orozco él tiene problemas personales y no se habla", cita el diario La Prensa.

Ese mismo 18 de julio, el juez Fernández envió una carta Clarissa Ibarra, directora de la Defensoría Pública, pidiéndole que le designe un defensor público al Chino Enoc, quien expresó estar en desacuerdo con esa decisión, por lo que se declaró en "indefensión".

“Me están dejando en indefensión. Me nombraron a Pánfilo por equivocación. Mi familia vive en Condega. Mi esposa es maestra del Ministerio de Educación. A Pánfilo lo rechacé al inicio. Les dije que buscaran a Virgilio. Después aparecen haciéndome esto (nombrándole defensor público)”, se quejó Marlon Sáenz durante la audiencia.