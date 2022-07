Medardo Mairena conoció de la muerte de su hermano tras casi un mes de haber fallecido

El régimen de Daniel Ortega no permitió que el preso político Medardo Mairena acudiera al sepelio de su hermano

El movimiento campesino de Nicaragua a través de sus redes sociales informó que este sábado 23 de julio lograron ver al líder campesino Medardo Mairena, quien se encuentra detenido desde hace más de un año en las celdas de auxilio judicial conocido como El Chipote.

En la información divulgada por el movimiento campesino señalan que hasta este sábado Medardo se dio cuenta de la muerte de su hermano Roberto Ezequiel Mairena, quien falleció el pasado 25 de junio en un accidente de tránsito tras volcarse el camión en el que se movilizaba.

“Dado que la dictadura sandinista no permitió que Medardo asistiera a los servicios fúnebres de nuestro querido hermano Roberto Ezequiel, ayer le confirmamos personalmente la noticia del fallecimiento de nuestro hermano, Q.E.P.D. - Muy duro no poder darle el adiós cristiano apropiado a un ser tan querido cómo tu propio hermano”, cita parte de la información del Movimiento Campesino.

Recuerde Leer: Muere hermano de Medardo Mairena en accidente de tránsito

Asimismo, aseguraron que a Medardo lo mantiene en una celda de castigo con poca circulación de aire, que en dicho lugar los calores son demasiado fuertes y que continúa padeciendo del problema de su rodilla y con problemas de circulación sanguínea.

“Seguimos pidiendo a todos los nicaragüenses que continuemos orando por la salud y por la pronta liberación de todos los reos de conciencia”, señala la información.

Muerte de Ezequiel Mairena

El accidente ocurrió la madrugada del viernes 24 de junio de este año y según relato de familiares, el camión en el que se movilizaba Ezequiel se volcó en el empalme de San Pedro de Lóvago, en Chontales, explicó su hermano Alfredo Mairena a 100% NOTICIAS.

“Hoy a las 3:20 de la madrugada falleció. No aguantó. No lo pudieron operar porque tenía la presión alta. Los médicos dijeron que si lo operaban no aguantaba, los médicos estaban tratando de estabilizarlo”, relató Alfredo entre llantos.

Producto de las múltiples lesiones, Ezequiel Mairena, de 31 años, fue trasladado del hospital de Juigalpa hacia Managua, en donde los galenos practicarían una serie de cirugías para tratar de salvarle la vida, pero fue imposible, su corazón dejó de latir.

Ezequiel no tenía hijos y se desempeñaba como transportista acuático, informaron familiares.