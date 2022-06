Muere hermano de Medardo Mairena en accidente de tránsito

El hermano del líder campesino falleció a consecuencia de los múltiples golpes que sufrió cuando el camión en el que se movilizaba se volcó

Ezequiel Mairena, hermano del líder campesino y también preso político Medardo Mairena falleció esta madrugada en un hospital de Managua a consecuencia de un accidente de tránsito en donde resultó gravemente lesionado.

Ezequiel no tenía hijos y se desempeñaba como transportista acuático, informaron familiares.

El accidente ocurrió la madrugada del viernes y según relato de familiares, el camión en el que se movilizaba Ezequiel se volcó en el empalme de San Pedro de Lóvago, en Chontales, explicó su hermano Alfredo Mairena a 100% NOTICIAS.

“Hoy a las 3:20 de la madrugada falleció. No aguantó. No lo pudieron operar porque tenía la presión alta. Los médicos dijeron que si lo operaban no aguantaba, los médicos estaban tratando de estabilizarlo”, relató Alfredo entre llantos.

Producto de las múltiples lesiones, Ezequiel Mairena, de 31 años, fue trasladado del hospital de Juigalpa hacia Managua, en donde los galenos practicarían una serie de cirugías para tratar de salvarle la vida, pero fue imposible, su corazón dejó de latir.

Golpe difícil

Alfredo explicó a 100% NOTICIAS que trataron de solicitar un permiso especial para que el régimen de Daniel Ortega permitiera a Medardo acudir a los funerales de su hermano, pero no obtuvieron respuestas.

Agregó que cuando el líder campesino se entere de la tragedia, será un golpe fuerte.

“Va a ser una situación difícil, lo peor que Medardo aún no se da cuenta, hemos llamado al Chipote para que permitan asistir al sepelio, pero nos mandan a hacer trámites en los Juzgados y los Juzgados no atienden hoy”, dijo de forma apesarada el hermano doliente.

Esta sería la tercera ocasión en este año, en que un preso político de la dictadura de Daniel Ortega, quien usurpa la presidencia de Nicaragua sufre la pérdida de un familiar en primer grado de consanguinidad.

En el caso de Max Jerez y José Adán Aguerri, quienes perdieron a sus madres, la dictadura no les permitió asistir a los funerales para despedir a sus madres.