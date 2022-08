Alejandra, hija del cronista Miguel Mendoza inicia campaña para ver a su padre

Margin Pozo, esposa del periodista informó que su hija Alejandra tiene 14 meses de no tener ningún contacto con su padre, lo cual la afecta emocionalmente

La esposa del periodista y cronista deportivo Miguel Mendoza, Margin Pozo y su hija Alejandra iniciaron una campaña en redes sociales para demandar que el régimen de Daniel Ortega permita que su hija lo visite en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), en Managua.

Según Margin Pozo, esposa del periodista, su hija Alejandra tiene 14 meses de no tener ningún contacto con su padre, lo cual la afecta emocionalmente.

A pesar que la menor escribe cartas y dibujos para su padre, la policía impide que este tipo de mensajes lleguen a manos del prisionero político.

“No se nos ha permitido que la niña lo visite, aunque hemos hecho la solicitud de manera legal el abogado tampoco ha tenido respuesta, yo también lo he manifestado y lo he pedido cuando me han notificado las visitas”, manifestó.

Pozo expresó que cuando recibe la notificación de la visita, pregunta si puede llevar a la niña, pero responden que no está autorizado “seguimos esperando que se cumpla este derecho, es el derecho que tiene la niña de ver a su papá así lo establece el Código de la niñez”.

En este sentido, ambas decidieron iniciar una campaña en redes sociales para que se autorice la visita entre padre e hija “hemos estado compartiendo a través de las redes sociales algunas de las frases o expresiones de la niña (....) lo está haciendo sin que uno como adulto le pueda explicar lo que ella va a escribir, sale de su mente, de su corazón, todo lo que está plasmado en esta ilustración, ella empieza a escribir lo que siente el sufrimiento de su corazón, que extraña a su papá y pide que se le permita ver a su padre es muy doloroso”.

Asimismo, Pozo explicó que la falta de comunicación entre Miguel y su hija, provoca en la niña ansiedad, lo cual afecta su salud física.

“Está llegando a momentos de ansiedad y está afectando su salud física para mí me preocupa muchísimo porque llora todas las noches siempre ha llorado, pero ahora lo hace de manera más reiterativa y llora y no se quiere dormir, se despierta muy frecuente en la noche, me dice que extraña a su papá”.

En diversas ocasiones, el infante le ha manifestado a su progenitora que necesita ver a su padre y se pregunta ¿qué he hecho para merecer tanto sufrimiento?.

“Anoche me decía yo tengo 14 meses de no verlo, si pudieras imaginar me dice lo que siente mi corazón, la tristeza que hay en mi corazón, yo necesito verlo, yo necesito abrazarlo, yo necesito escuchar que me quiere ¿por qué me ha separado de mi papá? acaso ¿yo he hecho algo para merecer tanto sufrimiento? son preguntas que te llegan al alma que te parten el corazón y como madre es insoportable el sufrimiento de mi hija”, expresó Pozo a 100%Noticias.

Ambas esperan que su campaña tenga frutos, finalmente poder reunirse con Miguel “esperamos en Dios que esto acabe pronto y lo único que estamos pidiendo además de la libertad de Miguel es que se le permita a la niña esa comunicación o poder ver a su papá, realmente lo necesita es un derecho y es por ello que se ha compartido a través de las redes de Miguel esas ilustraciones o los dibujos”.