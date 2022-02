Condenan a 9 años de cárcel a Miguel Mendoza, 11 años a Nidia Barboza y declaran culpable a Mauricio Díaz

Los presos políticos fueron condenados en juicios exprés por jueces fieles a la dictadura en Nicaragua.

La justicia sandinista condenó a 9 años de prisión al periodista y cronista deportivo Miguel Mendoza, quien fue acusado por el supuesto delito de “menoscabo a la integridad nacional, en perjuicio del Estado de Nicaragua”.

Mendoza fue condenado mediante un juicio exprés realizado el pasado 8 de febrero en las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) y no en los juzgados de Managua como establecen las leyes de Nicaragua.

Al finalizar el juicio, Miguel Mendoza manifestó que él es un cronista deportivo con más de 30 años de experiencia, orgulloso de ser periodista independiente y estar a favor de Nicaragua, aseguró en ese entonces a 100% Noticias el Dr. Mynor Curtis, abogado de Mendoza.

El juez que fue escogido para condenar al periodista es Luden Quiroz García, un fanático Orteguista que sabiendo que las “pruebas” ofrecidas por la Sancionada Fiscalía no demuestran la culpabilidad de Mendoza decidió condenarlo.

Desde que fue arrestado la noche del 21 de junio de 2021 en su casa de habitación, el periodista ha perdido peso corporal debido a la mala alimentación que recibe de parte de los verdugos.

Declaran culpable a Mauricio Díaz

Esta misma tarde, durante la tercera semana consecutiva de juicios políticos, fue declarado culpable Mauricio José Díaz Dávila, quien fungió como embajador de Nicaragua en Costa Rica en la época del presidente Enrique Bolaños.

El juez Luden Martin Quiroz García, del Juzgado Noveno Distrito Penal de Juicio, ha declarado al exdiplomático Mauricio Díaz, de 71 años de edad, culpable por conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional.

La audiencia Díaz inició a las 8 de la mañana y terminó a las 3 de la tarde.

La Fiscalía orteguista solicita nueve años de cárcel para el exdiplomático, más la inhabilitación para ejercer cargos públicos. La lectura de sentencia contra el reo de conciencia se leerá el 24 de febrero.

El abogado defensor de don Mauricio Díaz, dijo a medios de comunicación que el preso político le mandó un mensaje a su familia donde manifiesta que “mientras no me condene Dios, que me condene el hombre”.

Mauricio Díaz, fue directivo nacional del extinto partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), cancelado por el Consejo Supremo Electoral, dominado por magistrados fieles a la dictadura y quienes además usurpan los puestos.

El exdiplomático fue capturado por agentes de la Sancionada Policía después que salió del Ministerio Público el 9 de agosto del 2021.

Doña Nidia Barbosa condenada

Esta tarde, doña Nidia Barbosa, activista de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, por el Departamento de Masaya, fue condenada a 11 años de prisión por el delito de “menoscabo a la integridad nacional” y “propagación de noticias falsas”.

(1) Juez William Howard López - Juzgado Dist. Penal de Juicios de Masaya- condena injustamente a la presa política Nidia Lorena Barboza Castillo a 11 años de prisión + 800 días multa (C$ 52, 767.46) por delitos no cometidos. — UDJ Nicaragua (@NicaraguaUdj) February 16, 2022

La condena fue impuesta por el juez orteguista William Howard López, del Distrito Penal de Juicio de Masaya.

El juez impuso a la opositora a pagar 800 días multa, lo que equivale a 52 mil 767 córdobas con 46 centavos (C$ 52, 767.46).

Doña Nidia Barbosa fue detenida la noche del 6 de noviembre, en la redada que realizó la sancionada Policía contra los opositores, en las vísperas del proceso electoral más desprestigiado en la historia de Nicaragua, en donde Daniel Ortega eliminó a la competencia por medio de cárcel.