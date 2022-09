Rosario Murillo se alza contra EEUU y se queja por “sanciones” impuestas

La sancionada Rosario Murillo atacó a Estados Unidos por las sanciones impuestas a varios miembros de su familia, al mismo tiempo que defendió las relaciones diplomáticas con China

La sancionada Rosario Murillo Zambrana, vicedictadora de Nicaragua, se alzó este mediodía contra Estados Unidos al mismo tiempo que se quejó por las sanciones impuestas contra varios miembros de su familia.

Rosario Murillo hizo referencia al discurso pronunciado por el canciller de Nicaragua, quien acusó a las potencias de cometer “crímenes de lesa humanidad”.

“No aceptamos que los imperios, los neocolonialistas, los fascistas pretenden imponernos lo que ellos llaman sanciones que no son más que agresiones, la continuidad de una política de agresiones con la que pretenden adueñarse y seguirse adueñando del mundo”, dijo Rosario Murillo, en tono molesto.

“No lo aceptamos, no podemos aceptarlo con sentido elemental de autoestima, de autorespeto y de derecho a nuestra soberanía independencia, nuestros modelos culturales, a nuestros patrimonios culturales, no pueden seguirnos saqueando, no pueden seguir usurpando la voz del pueblo”, agregó Rosario Murillo, quien usurpa la vicepresidencia de Nicaragua.

Ataca a ONU

En su discurso de odio, en donde Rosario Murillo dedicó más de 10 minutos para atacar a Estados Unidos, su principal socio comercial, también arremetió contra la sede de las Naciones Unidas, en donde se realiza la 77 Asamblea General, lugares “donde se maquinan crímenes imperiales”.

“Nos hemos llamado a trascender ahí, en esos nidos, en esos antros, a como decía Sandino, ‘donde maquináis nuestros crímenes imperiales’, nos hemos llamado a hacer valer nuestros reclamos, nuestras causas y que no pueden seguir siendo ignorados o sepultados bajo cúmulos o montañas de idolatría o indiferencia”, expresó la vocera gubernamental.

Rosario Murillo también dijo que han logrado “trascender el egoísmo que asesina y mata a millones de seres humanos en el mundo, millones de seres humanos sometidos a la crueldad de la pobreza y la pobreza extrema de los bárbaros instintos de las fieras”, manifestó mientras su régimen mantiene a más de 210 presos políticos entre opositores y sacerdotes como políticos en condiciones inhumana.

¿Más sanciones al régimen?

Durante su alocución en medios oficialistas, Rosario Murillo dejó entrever que más funcionarios de su dictadura podrían estar recibiendo sanciones en los próximos días de parte de Estados Unidos.

“Nos hemos llamado a seguir rechazando los bloqueos criminales, las agresiones llamadas sanciones, ilegales, arbitrarias e ilícitas que ponen en mayor evidencia el modelo de un sistema imperialista y capitalista que pretende seguir sangrando al mundo a vista y servil paciencia de los organismos que deberían defenderlos”, puntualizó.

La sancionada vicepresidenta designada de Nicaragua agregó que “es hora” de alzarse contra Estados Unidos, potencia a la que están llegando sus militantes sandinistas, que huyen de la falta de empleo en Nicaragua.

“Hora de decir basta y de revelarnos contra la innata maldad del capitalismo que ahoga a las mayorías y que enriquece a unos cuantos”, puntualizó Murillo Zambrana.

“Basta al imperialismo hipócrita que politiza, falsifica y denigra los derechos humanos que todos los días ellos mismos violentan y niegan”, continuó.

Defiende relación con China

En su extensa perorata, Rosario Murillo también defendió la relación diplomática entre Nicaragua y China, afirmando que la diplomacia causa “envidia” entre otros gobiernos.

“Nuestro abrazo solidario a la admirable resistencia y desarrollo justo de la República Popular China que genera tanta incomodidad, tanta inquietud y tantas envidias entre los enemigos del bien común”, manifestó la vicepresidenta Rosario Murillo.

Las declaraciones de Rosario Murillo se dan en el momento en que Wang Yulin, director general del Buró para América Latina y el Caribe del Departamento Internacional del Comité Central del Partido Comunista de China junto a su delegación, arribaron este domingo a Nicaragua, para desarrollar una agenda de trabajo que estaría marcada por la cooperación China.