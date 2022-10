Golpes contra Daniel Ortega: resolución de OEA, Corte IDH y denuncia por crímenes de lesa humanidad

La resolución aprobada por aclamación este viernes por la OEA, junto a la resolución de la Corte IDH y la investigación por crímenes de lesa humanidad ordenada por la justicia argentina constituyen tres duros golpes contra la dictadura

La resolución "histórica", aprobada por aclamación la noche de este viernes por la Organización de Estados Americanos (OEA) constituye el tercer duro golpe contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo esta semana de parte de la comunidad internacional, lo que demuestra, según analistas consultados por 100% Noticias, que "la dictadura está sola en la región y el mundo y pronto caerá".

La Resolución aprobada por la Asamblea General de la OEA la noche del viernes logró un consenso en el seno del organismo que no se veía desde el 2018, al abordar el tema de la crisis de Nicaragua, según analiza el exembajador de Nicaragua ante esa instancia internacional, Arturo McFields.

Dicha resolución demanda al régimen de Nicaragua, la liberación de los presos políticos, el cese de detenciones contra líderes religiosos, y persecución a la integridad de los periodistas. Además, instan “al Gobierno de Nicaragua a que cese toda acción violenta contra la población del país y a que restablezca plenamente los derechos cívicos y políticos y el estado de derecho; a que ponga fin a la intimidación y el acoso judicial, administrativo y de otro tipo contra los periodistas, especialmente las mujeres periodistas, y contra los medios de comunicación, y las organizaciones no gubernamentales”.

El exdiplomático McFields recuerda que "por primera vez desde el 2018, la OEA apoyó una resolución de forma unánime, por aclamación. Los 32 países presentes en la Asamblea General decidieron apoyar la resolución", señala. Venezuela y Nicaragua no estuvieron presentes.

El Salvador, Honduras y San Vicente y las Granadinas enviaros "pies de página" expresando "inquietudes sobre temas como soberanía, autodeterminación de los pueblos y temas ya conocidos" pero eso no disminuye la contundencia de la resolución pues, a criterio de McFields, esos tres Estados de todas formas apoyaron la resolución.

"Fue una semana de victoria porque la resolución fue un duro golpe contra la dictadura, sumado al inicio de la investigación por crímenes de lesa humanidad ordenada por la justicia argentina. La resolución de la Corte IDH ordenando la liberación de 45 reos políticos. Todo junto constituyó una victoria para el pueblo de Nicaragua y un duro golpe para la dictadura", destacó el exembajador.

Subrayó además que, aunque fueron duros golpes diplomáticos contra el régimen de Managua, "Ortega no se va mañana, porque una dictadura de 15 años no se va en 15 minutos, pero estamos ganando. Estamos avanzando. La dictadura no va a durar para siempre".

Por su parte, el integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), Jesús Tefel, destacó la importancia de que la crisis de derechos humanos en Nicaragua siga siendo "preocupación prioritaria en la agenda de las Américas".

Asimismo, el dirigente de la UNAB señala que la resolución aprobada por aclamación en la Asamblea General de la OEA demuestra una vez más que "la comunidad internacional sigue abogando por encontrar soluciones a la crisis por medio del diálogo y el entendimiento entre nicaragüenses, lo cual es coherente con la ruta cívica que han mantenido los grupos prodemocráticos en Nicaragua".

Tefel analiza que con esa resolución el organismo internacional deja planteado "un compromiso explícito de los países por mantener la presión diplomática hasta que el régimen acceda a liberar a los presos políticos y respete las garantías constitucionales al pueblo nicaragüense".

Por su parte, Haydée Castillo, defensora de derechos humanos y dirigente de la organización Nicaragüenses en el Mundo, considera que las expectativas del pueblo nicaragüense, los liderazgos, la sociedad civil, las víctimas y los familiares de los presos políticos, eran que se expresara con mayor contundencia "acciones concretas que debiliten la capacidad represora que sostiene al régimen y esas demandas no fueron satisfechas", sin embargo aplaude la contundencia y el el consenso alcanzado en la aprobación de la resolución de este viernes.

"Los positivo es que hay un consenso en todo el pleno de la OEA de la gravedad de la situación en Nicaragua y un reconocimiento de que la dictadura de Nicaragua ha mostrado un desprecio por las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, además se ha negado a colaborar con los organismos que velan por esos derechos", apunta Castillo.

En ese sentido insistió en que tras la resolución de la OEA "lo más importante es la unidad de todas las fuerzas de los nicaragüense, porque nadie va a hacer por nosotros lo que no seamos capaces de hacer juntos por nosotros mismos".