La ex embajadora de Argentina ante la Organización de Estados Americanos (OEA), analiza las recientes elecciones municipales en Nicaragua donde Ortega se alzó con la victoria de las 153 alcaldías

Ante los resultados de la asignación que hizo el Consejo Supremo Electoral de las alcaldías en los 153 municipios de Nicaragua al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Paula Bertol, ex embajadora de Argentina ante la Organización de Estados Americanos (OEA), calificó de “falsas” todo el proceso municipal.

Bertol brindó sus consideraciones en el programa Nicaragua por El Cambio de 100%Noticias, que se transmite este viernes.

En su análisis califica las elecciones del pasado 6 de noviembre como “falsas” e “inexistentes” en donde no se permitió la participación de los partidos opositores más importantes del país y muestra de esta persecución son los candidatos presidenciales que ya cumplieron más de un año de estar en prisión, refiere Bertol.

“La lectura es la peor de todas, es una elección fraguada, es una elección inexistente, falsa. Lo que se está viviendo en Nicaragua no es un sistema republicano, si no una dictadura” ratificó la ex diplomática argentina.

Paula Bertol, aseguró que en las últimas conversaciones con nicaragüenses dentro y fuera del país pudo constatar que el proceso electoral estuvo lejos de ser una fiesta cívica.

“Fue un día de amenazas para aquellos empleados públicos que no fueron a las urnas, fue un día de terror y de miedo para quienes trabajan para el Estado, fue un día de muchísima y muy alta abstención” criticó.

Añade que también tiene conocimiento que cada día más nicaragüenses abandonan el país por lo que no le extrañaría que en estas elecciones acudieron a las urnas menos sandinistas que en años anteriores.

En este sentido, Paula Bertol puntualiza que Ortega está lejos de convencer a la comunidad internacional con estas elecciones fraudulentas.

“Si vos le tenes que explicar a un país amigo tuyo que de las 153 municipalidades ganaste las 153, eso es más cercano a un tirano que a un hombre democrático, donde ganaron los mejores, pero todos es como un secreto a gritos que en Nicaragua no hay democracia y esto lo confirma”.

Ante el abstencionismo cifrado en 82.67 por ciento de estas elecciones municipales por el organismo de observación electoral Urnas Abiertas, reafirma que el sistema electoral en Nicaragua no es creíble.

Añadió que en los partidos colaboracionistas que acompañaron estas votaciones al partido único Frente Sandinista se prestaron a la misma parodia.

“En la política hay gente que tiene precio y gente que no, gente que quiebran y venden su alma al diablo”, dice.

Asimismo, instó a la comunidad internacional a mantener la presión con las sanciones, juicios internacionales y hasta salidas incómodas como el diálogo. En tanto a los nicaragüenses, que según Bertol han sido víctimas sin distinción de la dictadura Ortega Murillo, los animó a que se “curaran” en la verdad, la memoria y la justicia.

Paula Bertol concluyó su entrevista con optimismo, insistió que no se debe bajar los brazos porque ningún gobernante es para siempre y algún día Nicaragua va a celebrar la democracia en sus calles.