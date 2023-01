Rosario Murilo comienza año atacando a medios independientes y los tilda de "los heraldos negros"

Rosario Murillo, vicepresidenta del país, inició su discurso de año nuevo atacando a la prensa independiente, a quien acusó de manipular y mentir

La sancionada Rosario Murillo, quien usurpa la vicepresidencia de Nicaragua, inició el año atacando a los periodistas y medios de comunicación independientes del país, acusándolos de ser “heraldos negros”.

Rosario Murillo celebró la tasa de vacunación anticovid “a pesar de los heraldos negros, cuyas malas intenciones conocemos, cuyas manipulaciones conocemos, cuyas invenciones y funciones conocemos, las falsedades, hemos conocido y vamos venciendo”, dijo Murillo.

Los ataques de Rosario Murillo llegan en el momento en que el mismo Ministerio de Salud, por tercera semana consecutiva ha informado sobre una alta tasa de contagios por coronavirus en Nicaragua, superando los más de 20 mil casos desde que fue detectada la enfermedad en marzo de 2020.

A pesar de la falta de información suministrada por las instituciones del Estado, Murillo afirmó que Nicaragua sigue “venciendo” bajo la bendición de Dios.

“Seguimos venciendo, siempre con el trabajo y la paz y vamos adelante porque el trabajo en salud es la tranquilidad de nuestro pueblo que es lo que priorizamos y con la gracia de Dios, estos son los temas que se han manejados inteligentemente, sensiblemente y exitosamente”, dijo.

“La gracia de Dios que nos bendice en toda esta Niicaragua de luz, no de oscurana, de vida, no de destrucción o de muerte, de verdad, no de falsedades, no de mentiras, no de falsificaciones, no de calumnias, no de difamaciones”, dijo la vicepresidenta durante su discurso de año nuevo.

Anuncia “Paseo de las Estrellas”

En otro orden, la vicepresidenta también anunció que este próximo seis de enero -día en que la Iglesia Católica celebra a los reyes magos-, en el antiguo Estadio Nacional de Béisbol Dennis Martínez bautizado como “Stanley Cayasso”, se estará inaugurando un nuevo paseo para el esparcimiento de las familias.

“Preparando también otro espacio de reconocimiento, de disfrute para las familias nicaragüense, en todos los alrededores del estadio Stanley Cayasso para construir el Paseo de las Estrellas y generar un entorno armonioso, hermosos, de disfrute”, dijo Rosario Murillo.

El Paseo de las Estrellas sería similar al Paseo de la Fama, ubicado en Hollywood, en Estados Unidos, en donde los nombres de los famosos que han hecho historia en ese país, cuentan con su nombre grabado en una estrella, mismas que están incrustadas en el suelo.

“Un paseo que va a incluir estas placitas adyacentes, inclusive, incluyendo la plaza donde está la fuente y donde está Sandino en la mula, viendo, iluminando con sus ojos inmensos e infinitos el porvenir. Eso será ese paseo hermoso de las estrellas, restaurando totalmente las fuentes, el agua, los colores y luego también estableciendo pistas alrededor del estadio, estableciendo pistas para el deporte”, adelantó Murillo.

De esta manera, el régimen de Daniel Ortega estaría “honrando a las estrellas, a las glorias del deporte que podrán, los que todavía estén en este plano de vida o las familias de los que ya no están, ubicar y recibir las estrellas que las acreditan como glorias nacionales, estrellas que van a estar en el cielo y en el suelo, como debe de ser”, agregó la vicepresidenta.

“Dios es esta estrella, esa estrella de Belén y esa estrella de Belén está en el cielo, está en nuestros corazones, está en la tierra y en todo lugar”, dijo mientras mantiene encarcelados a 10 sacerdotes, entre ellos a Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa. De igual manera ha desterrado a varios sacerdotes críticos a su régimen.