100% Noticias supo que el envío de presos es una medida unilateral de parte del régimen de Daniel Ortega y no es acuerdo con Estados Unidos

La dictadura de Daniel Ortega liberó y desterró a 222 de 245 presos políticos confirmó Berta Valle, esposa del preso Félix Maradiaga con información del departamento de estado. Los presos políticos fueron montados en un avión rumbo a Washingotn, Estados Unidos, así también lo confirmó el ex embajador en OEA, Arturo McFields.

"Del Chipote salieron 5 buses esta mañana y no les recibieron agua a los familiares" dijo a 100% Noticias una activista de una organización cívica.

El departamento de Estado informó al Congreso que esta fue una medida unilateral del régimen en Nicaragua de liberar a los 222 presos políticos y enviarlos a Estados Unidos.

"El 9 de febrero, el Gobierno de Nicaragua decidió unilateralmente liberar a 222 presos políticos de Nicaragua, incluido un ciudadano estadounidense a los Estados Unidos. Damos la bienvenida a estas personas a los Estados Unidos. Estados Unidos continúa priorizando el apoyo al pueblo nicaragüense y sus libertades fundamentales y derechos humanos" dice la nota del gobierno de Biden.

Desde la noche del miércoles comenzaronn a mover a los presos políticos de sus celdas desde la noche de este miércoles. 100% Noticias confirmó que desde las 7 de la noche sacaron a presos de sus celdas de diversos penales del país y esta madrugada a los recluidos en celdas de Auxilio Judicial "El Nuevo Chipote".

Estos movimientos con los presos también se dan en medio de una convocatoria que hizo la Asamblea Nacional para una sesión extraordinaria este jueves y de emergencia.

Presos comunes reportaron que los presos del sistema penitenciario Jorge Navarro fueron sacados de las Galerías donde se encontraban y los custodios les orientaban que se llevaran sus pertenencias. Todavía se desconoce el rumbo de los reclusos. Así mismo se reportaron los mismos movimientos con las mujeres presas en la cárcel "La Esperanza".

Los presos recluidos en los penales de La Granja en Granada, Sistema Penitenciario de Chinandega, Waswalí, Matagalpa y el de Cuisalá en Juigalpa, también fueron sacados de sus celdas.

Presos con muerte civil

Más temprano diferentes abogados reportaron las notificaciones masivas de parte de jueces declarandoles la muerte civil a los presos políticos.

"Téngase a... como traidor a la patria, en consencuencia se le inhabilita de forma perpetua para ejercer la función pública en nombre o al servicio del Estado de Nicaragua así como ejercer cargo de elección popular se le inhabilitan de forma perpetua todos y cada uno de los derechos ciudadanos que le asisten" dicen las notificaciones enviadas a los abogados.

Un defensor dijo a 100% Noticias que recibió notificación de 15 de los presos que defiende, otro recibió notificación de los 12 procesados y otra persona ya recibió 20 notificaciones que corresponden a sus defendidos.

¿Qué significa no tener derechos ciudadanos?

La muerte civil, así es conocida la figura que de forma perpetua le aplican a todos los presos políticos y esto implica que "no tienen derecho a la nacionalidad nicaragüense, no tienen derecho a tener cédula de identidad, no pueden abrir una cuenta de banco, no podrán sacar sus pasaporte, no tienen derecho al trabajo, no podrían cotizar al seguro social (INSS), no podrían tener licencia de conducir, no tienen derecho ciudadano a la libre expresión" enumeró un defensor que prefirió que no lo mencionáramos por razones de seguridad ya que está dentro de Nicaragua.

Ortega dictó sentencia "no son nicaragüenses"

El pasado 8 de noviembre del año 2021, tras ser proclamado ganador de la "farsa electoral" por el Consejo Supremo Electoral, el dictador Daniel Ortega arremetió contra los presos políticos y dictó la sentencia de muerte civil al declarar que "no son nicaragüenses" y los tildó de "hijos de perra".

“Esos que están presos ahí, son unos hijos de perra de los imperialistas yanquis, se los debería llevar para allá, para los Estados Unidos, porque esos no son nicaragüenses, dejaron de ser nicaragüenses hace rato, no tienen patria”, sentenció.

245 presos políticos

El Mecanismo para el Reconocimiento de personas presas políticas, cifró en 255 los presos políticos hasta enero del año 2023, de esa cantidad 30 son mujeres y 215 hombres (incluyendo 10 presos políticos capturados previo a 2018). En enero agregaron a 10 personas a la lista (8 de ellas aparecen como anónimas).

61 personas están recluidas en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como "El Chipote". 16 personas estás en delegaciones municipales de la policía y 12 en casa por cárcel. 146 se encuentran recluidas en los distintos centros del Sistema Penitenciario Nacional. Sumado a las 10 personas presas políticas detenidos previo a 2018 quienes también están recluidas en un centro del SNP.

Matagalpa es el 3er departamento con más presos y presas políticas actualmente, luego de Managua y Masaya.

El mecanismo identificó que el régimen incrementó detenciones y judicializaciones de familiares de presos políticos solo por demandar la libertad de sus seres queridos. Tres familiares de presos políticos son parte de la lista de detenidos.