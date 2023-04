El analista político considera que Ortega no podrá sostenerse en el poder si sigue en inmovilismo político y prácticamente en aislamiento internacional

El analista político Óscar René Vargas, ahora desterrado en Estados Unidos, estuvo en 100% Entrevistas con Lucía Pineda y señaló que Daniel Ortega no puede permanecer inmóvil políticamente, pues eso lo llevará a no poder mantenerse en el poder y podría dar paso a unas elecciones adelantadas.

“Yo dije que no aguanta mantener el status quo, es decir, que el inmovilismo político de Ortega no es favorable, tiene que moverse independientemente del apoyo que pueda tener de Irán, Rusia y de China, porque el problema no es que se apoye, el problema es que no tiene la legitimidad interna y la gente está harta del país y de la situación del país”, dijo Vargas

Asimismo, señala que además del hartazgo de la gente, hay otra variable muy importante y es la de la capacidad de la oposición de unificarse y de presentar un programa mínimo, “no solamente es que Ortega tiene que movilizarse, pues no puede mantener el inmovilismo político, sino que va a depender también de que tengamos la capacidad de tener un programa unificado”.

Él aclaró que cuando habla de que el régimen no puede aguantar en el inmovilismo, “es porque va a tener que recurrir a una estrategia diferente que no sea solamente la represión y la estrategia diferente puede ser las elecciones adelantadas, en ese aspecto es que yo he hablado de que el régimen no aguanta mantenerse sin moverse”.

Piensa que algo se está cocinando en Nicaragua

Asimismo, asegura que aunque parece que el régimen está buscando cómo ganar tiempo para llegar al 2026, hay que tomar en cuenta que las cosas aparecen y se cocinan debajo de la mesa.

“Voy a ponerte de ejemplo lo de Venezuela ahorita, quién diría que hoy 25 de abril habría una reunión en Colombia para proponer una salida en Venezuela, nadie, porque las cosas se cocinan abajo y aparecen públicamente en un momento determinado y eso es lo que está pasando en Nicaragua”, insistió.

Óscar René Vargas reitera que se está cocinando como también se cocinó algo con la liberación de los presos políticos.

“Nadie sabía, sospechábamos, algunos incluso hicimos análisis que salíamos en el primer trimestre 2023, muy pocos creyeron en el análisis que hacía yo de que era en el primer trimestre del 2023 y el análisis implica que en el orteguismo hay un cambio en la correlación de fuerzas de la cúpula política, pues hay una tendencia que mantiene el vamos con todo, que es la idea de que hay que hacer las elecciones hasta el 2026 y hay otra tendencia que dice que no es posible mantener la elección hasta el 2026, porque el régimen no aguanta”, explica.

También dice que tarde o temprano vamos a ver cuál es la tendencia que se impone y aunque no vemos ahorita ningún elemento de adelanto de elecciones, eso no quiere decir que no puede haber adelanto.

Para sustentar su tesis, recordó que en noviembre de 1988, Tomás Borge dijo que se caían las estrellas y se secaban los ríos antes que negociar con la Contra, pero cinco meses después el régimen estaba negociando con la Contra y se adelantaron las elecciones, “algo similar está pasando, porque no tiene margen de maniobra Ortega, perdió la capacidad de estabilizar estratégicamente el país y para poderlo estabilizar requiere hacer un giro político importante y eso es lo que está proponiendo Humberto Ortega”.

“Mientras tanto, sigue la represión para mostrar a su base social que siguen siendo fuerte, pero la represión está demostrando su debilidad, pero él no puede decir ahorita que está débil tiene que mostrar que está fuerte y la manera como él cree que puede demostrar su fuerza es reprimiendo, pero vuelvo a repetir eso es una fragilidad que no ha podido resolver en 5 años. En 5 años no ha podido eliminar al movimiento social ni garantizar su permanencia en el poder de forma legítima”, continuó.

Finalmente dijo que su aislamiento internacional también demuestra su parte de debilidad, insiste que el régimen es frágil y que necesita hacer un giro en la política para poder permanecer en el poder, si no, no podrá detener el proceso de pérdida de su base social.